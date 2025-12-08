Brutal video: un oso negro atacó a su cuidador frente a cientos de espectadores + Seguir en









El incidente ocurrió en Hangzhou Safari Park durante una demostración pública; el animal intentó arrebatar una bolsa de comida, pero nadie resultó herido.

Un oso negro atacó a su cuidador en pleno espectáculo público en Hangzhou.

Un oso negro se lanzó y atacó a su cuidador durante una demostración de comportamiento animal en el Hangzhou Safari Park, en Zhejiang, China, sorprendiendo a cientos de visitantes. El incidente quedó registrado en videos que se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante la presentación, dos cuidadores guiaban a los animales hacia el escenario. Mientras uno de los osos avanzaba sin problemas, el otro giró repentinamente y se lanzó contra un trabajador para arrebatarle una bolsa de comida. Los visitantes presenciaron cómo el cuidador caía al suelo y forcejeaba para liberarse.

ataque oso china El parque canceló las demostraciones y reforzará la contención de los animales. X: @capi_abril Otros miembros del personal intervinieron usando sillas y postes para separar al animal, que incluso intentó atacar nuevamente antes de que lograra ponerse a salvo. “Aunque ni el cuidador ni el animal resultaron heridos, la capacidad de respuesta en el lugar no fue suficiente, lo que causó una experiencia negativa para los visitantes. Por ello, expresamos nuestras disculpas”, afirmó el parque en su comunicado.

Respuesta del Hangzhou Safari Park Tras el incidente, el parque anunció la cancelación inmediata de las demostraciones de osos negros y señaló que los animales serán sometidos a un período de contención, evaluación y observación. Además, se comprometió a mejorar la gestión de la seguridad y garantizar la protección de los visitantes. “Nos esforzaremos en reflexionar seriamente, corregir de manera activa y mejorar continuamente el nivel de gestión de la seguridad”, indicaron.

ataque oso china Visitantes presenciaron el ataque durante la demostración de comportamiento animal. X: @therealbuni El Hangzhou Safari Park es uno de los centros de vida silvestre más grandes de la región, con espectáculos y recorridos temáticos que incluyen tigres, leones, jirafas y especies propias de Asia oriental. Recibe miles de visitantes cada semana y es conocido por sus exhibiciones educativas y de entretenimiento con animales entrenados.

Temas China

Safaris