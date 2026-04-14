Jorge Sola apuntó contra la reforma laboral y reclamó diálogo con el Gobierno + Seguir en









El cosecretario de la CGT sostuvo que la norma aprobada fue “una oportunidad perdida” para modernizar el mercado laboral.

Jorge Sola (CGT) cuestionó la reforma laboral en el marco de una nueva edición de AmCham Summit. Mariano Fuchila

En el marco del AmCham Summit 2026, el cosecretario general de la CGT y titular del Sindicato del Seguro, Jorge Sola, lanzó duras críticas contra la reforma laboral impulsada por Javier Milei y advirtió que la iniciativa “no va a generar empleo genuino”. Durante su exposición, el dirigente sindical aseguró que la norma aprobada representa “una gran oportunidad perdida” y cuestionó la ausencia de una mesa de diálogo entre el Estado, los trabajadores y el sector privado.

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“Esta ley no va a generar más trabajo genuino porque se necesita desarrollo productivo y eso no se ve ni en el discurso del Gobierno ni en la gestión”, sostuvo Sola ante empresarios y referentes políticos presentes en el encuentro organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina. En esa línea, afirmó que la modernización laboral requería una discusión más amplia entre todos los sectores y consideró que, tal como fue sancionada, la reforma constituye “una derrota” para los trabajadores.

El dirigente también apuntó contra algunos aspectos puntuales de la normativa al señalar que no incorpora debates vinculados a la robótica, la inteligencia artificial ni a las nuevas modalidades de producción y empleo. Además, cuestionó la derogación de la Ley de Teletrabajo, a la que definió como una herramienta “fundamental” en el actual contexto laboral. Según planteó, el Gobierno debió haber convocado a una instancia de negociación más profunda con sindicatos, empresarios y el Estado para alcanzar una reforma con mayor consenso y proyección.

JORGE SOLA AMCHAM SUMMIT 2026 Jorge Sola pidió al Gobierno por una mesa de diálogo. Mariano Fuchila

Luis Caputo habló de la inflación y cruzó a los empresarios: "Cambió la música y algunos no cambiaron el paso" El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró este martes ante empresarios en el AmCham Summit 2026 que a partir de abril comenzará una fuerte desaceleración del ritmo inflacionario, luego de admitir que el índice de marzo se ubicará por encima del 3%. “A partir de abril vamos a ver una desaceleración de la inflación muy importante, con mayor crecimiento”, afirmó durante su exposición, en la que buscó transmitir optimismo sobre la marcha del programa económico.

am cham 2026 luis toto caputo Luis Caputo dijo presente en una nueva edición de AmCham Summit. Caputo atribuyó la aceleración del IPC a factores puntuales, entre ellos el impacto del aumento internacional del petróleo y componentes estacionales como educación y transporte, aunque insistió en que se trata de una interrupción transitoria dentro del proceso de desinflación. En ese marco, sostuvo que “la inflación es un fenómeno monetario” y remarcó que la caída en la demanda de dinero explica parte de la dinámica actual, al tiempo que anticipó una recuperación en los próximos meses Durante su discurso, el ministro también envió un mensaje directo al sector privado al advertir sobre la necesidad de adaptarse al nuevo escenario económico. “Cambió la música, pero algunos no cambiaron el paso”, lanzó, en referencia al proceso de reconversión que, según planteó, atraviesa la industria. Con un tono marcadamente optimista, aseguró que la Argentina podría atravesar en los próximos 18 meses “el mejor proceso de las últimas décadas”, apalancado en inversiones vinculadas al RIGI y en una mayor apertura económica Peter Lamelas aseguró que EEUU quiere ser "el socio preferido" de la Argentina El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, afirmó que Washington busca consolidarse como el principal aliado estratégico del país. Frente a empresarios, funcionarios y referentes del sector privado, el diplomático sostuvo: “Estados Unidos está aquí para ser su socio”, en una señal explícita de respaldo al vínculo con la administración de Javier Milei. Durante su exposición en el AmCham Summit 2026, Lamelas reveló que fue enviado al país por el propio Donald Trump con una misión específica: “Trump me envió personalmente a la Argentina para trabajar con el gobierno de Milei y con el sector privado, para que tengan a Estados Unidos como su socio preferido”.