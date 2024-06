José Mayans: "Que le cuenten que todos los Terminator terminaron mal"

El senador formoseño ironizó sobre la personificación del presidente Javier Milei con la película. "No le contaron bien el cuento de Terminator", dijo.

El senador formoseño de Unión por la Patria, José Mayans , durante su exposición en el debate por la ley Bases , argumentó contra la iniciativa oficialista y apuntó particularmente contra el presidente Javier Milei : "Dice que es Terminator pero me gustaría que le cuenten cómo terminan las tres versiones ".

"En la primera termina con la cabeza aplastada. Se ve que no vio bien, no la entendió o le contaron mal", comenzó y enumeró: "El segundo Terminator termina derretido y el tercer Terminator, con una modelo avanzada, no sé si es Karina o quién, los dos terminan matándose. Terminan aplastados los dos. Cuéntenle un poco como es el tema de Terminator a este muchacho", cerró.