No todos los conocen: los descuentos de IPS que benefician a miles de jubilados y pensionados

El organismo, además de ofrecer cobertura en todo el territorio provincial, otorga beneficios increíbles para sus afiliados.

Descuentos y beneficios para las vacaciones. Conocé lo que ofrece el IPS.

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la Provincia de Buenos Aires es el organismo encargado de administrar las jubilaciones y pensiones de los trabajadores del sector público bonaerense. A través de sus distintas prestaciones, garantiza el acceso a ingresos mensuales y beneficios adicionales para miles de personas en toda la provincia.

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Los jubilados y pensionados del IPS representan un sector clave de la población bonaerense, con necesidades específicas vinculadas al acceso a la salud, el turismo y el consumo. Por eso, el organismo no solo se limita a pagar haberes, sino que también impulsa programas para mejorar la calidad de vida.

Sin embargo, muchos beneficiarios desconocen que existen descuentos y beneficios adicionales que pueden aprovechar en su vida cotidiana. Desde promociones bancarias hasta rebajas en destinos turísticos, estas ventajas pueden significar un alivio económico importante.

El IPS mantiene convenios con distintos municipios bonaerenses que ofrecen tarifas preferenciales en alojamientos y servicios. En Dolores , por ejemplo, hay treinta por ciento (30%) de descuento en el parque termal para personas jubiladas y pensionadas del IPS y grupo familiar conviviente.

En Monte Hermoso , uno de los destinos de playa más elegidos, hay un descuento del 40 % en el ingreso a la Laguna Sauce Grande , lo que permite disfrutar del mar con costos más accesibles durante gran parte del año.

Jubilados IPS El organismo ofrece beneficios para los jubilados y pensionados bonaerenses. Imagen: Freepik

Por su parte, Tapalqué ofrece propuestas vinculadas al turismo termal, con descuentos en complejos que incluyen piletas climatizadas y servicios de relax. Para los jubilados se trata de un descuento general del 25%, acumulable con el de los días de semana, que suma un 20% (45 en total) y los fines de semana un 10%, llegando a un 35% en total.

En tanto, Tornquist, en la región serrana, brinda opciones con tarifas promocionales en su Hotel Provincial Sierra de la Ventana Casino, Resort y Spa de un 15% para quienes buscan naturaleza y tranquilidad.

Calendario de pagos: abril 2026

El cronograma de pagos del IPS para abril de 2026 establece que el día miércoles 29 cobran los jubilados y pensionados cuyos documentos finalizan en 0, 1, 2 y 3, además de quienes perciben pensiones no contributivas.

En tanto, el día viernes 30 se completa el calendario con el pago a los beneficiarios cuyos DNI terminan en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Desde el organismo también se informó que existe una fecha límite para cobrar por ventanilla, por lo que se recomienda a los beneficiarios consultar los plazos vigentes y evitar demoras que puedan generar inconvenientes en el cobro.

Jubilados del IPS Conocé las fechas del calendario de pagos para los beneficiarios bonaerenses. Imagen: IPS

Cómo tramitar la jubilación en IPS

Para iniciar el trámite jubilatorio en el IPS, el primer paso es reunir la documentación necesaria que acredite los años de servicio y los aportes realizados. Esto incluye certificaciones laborales, recibos de sueldo y constancias emitidas por los organismos correspondientes.

Una vez reunida la documentación, el trámite se puede iniciar solicitando un turno a través de los canales oficiales del organismo. Allí se asigna una fecha para presentar los papeles y avanzar con la gestión de manera formal. Durante el proceso, el IPS evalúa la información presentada y verifica que se cumplan los requisitos para acceder al beneficio.

En algunos casos, pueden solicitarse datos adicionales o correcciones en la documentación. Finalmente, una vez aprobado el trámite, el beneficiario comienza a percibir su jubilación o pensión. El organismo también ofrece instancias de seguimiento para consultar el estado del expediente y resolver dudas durante todo el proceso.