Juicio a la Corte: continúan audiencias en Diputados por fallo de la Corte por coparticipación

La citación de estos funcionarios fue resuelta en la última reunión de la la comisión, el 6 de julio último, donde se dispuso además convocar a Rogelio Frigerio, exministro del Interior del gobierno de Mauricio Macri, para después de las elecciones generales del 22 de octubre, ya que es precandidato a gobernador de Entre Ríos por Juntos por el Cambio (JxC).

La comisión resolvió además que se realice una huella de voz de Marcelo D'Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad porteño.

El segundo faltazo de Maqueda

Si bien también había sido citado Maqueda para ese día, el magistrado no concurrió y tampoco presentó su informe por escrito para responder sobre los 14 cargos que se le formulan "provisionalmente" a raíz de los testimonios sobre presuntas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn).

"La no presentación del informe de Maqueda no obsta a que continúe el procedimiento. Vamos a proceder a la acusación correspondiente a mal desempeño contra Maqueda por la obra social", aseveró Gaillard, quien dijo que "él tenía la oportunidad de hacer referencia a esos cargos pero no lo ha hecho".

De todos modos, el oficialismo puso en funciones una subcomisión (integrada por tres del oficialismo y dos de la oposición) para seguir investigando otras presuntas irregularidades que podrían haber tenido lugar en otros períodos.