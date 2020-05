Pidieron juicio político para el juez Violini por habilitar prisiones domiciliarias masivas

"El temerario obrar del Juez Violini es una causal que amerita su remoción como Magistrado de la Cámara de Casación Penal, ya que con su decisión ha lesionado un adecuado servicio de justicia", estableció la agrupación en la presentación que patrocina el abogado Fernando Soto.

La agrupación evaluó que "el Juez Violini derivó a cada uno de los Jueces Naturales la implementación de la medida de arresto domiciliario por él dispuestas", por lo que "ha quedado evidente que los remedios individuales son los únicos capaces de lidiar con las situaciones de cada detenido y que no es posible abordar la cuestión desde un remedio colectivo, abstracto y genérico".

"No existe ningún precedente de la Cámara de Casación Penal, de la Suprema Corte de la Provincia ni de la Corte Suprema de la Nación que justifique la vulneración de la garantía del juez natural con invocación de la situación de emergencia, tal como lo pretendió el Dr. Violini en su resolución", según el escrito.

La resolución de Violini fue apelada por la fiscalía de Casación y el debate se podría discutir hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sobre la actuación de Violini, la agrupación Usina de Justicia consideró que el planteo que llegó a sus manos "no fue iniciada ante el juez de primera instancia en turno con competencia en la materia, sino que fue iniciado directamente ante la Cámara de Casación Penal".

"De no ser el Dr. Víctor H. Violini el juez competente para decidir la cuestión llevada a su estudio, en la decisión que motiva esta presentación el Magistrado denunciado ha incumplido las normas que regulan los institutos procesales de la prisión preventiva y la libertad condicional", concluyeron.

¿Qué dijo Violini?

Violini aseguró sobre la liberación de presos que "se hizo lo que se tenía que hacer" y sostuvo que se lo utilizó "para atacar al Gobierno".

"No he hablado por respeto y por esperar el fallo de la Corte. Se me ha utilizado a mí y a la Corte para atacar al Gobierno", indicó el juez.

En diálogo con Radio 10, remarcó: "Es una absoluta mentira que se hayan liberado tantos presos. Además, lo de los celulares ni la Fiscalía lo apeló".

"Si se hubieran muerto esos presos por coronavirus en las cárceles, sí hubiera cabido un jury porque no habríamos cumplido con las normas. Hicimos lo que se tenía que hacer", agregó.

En ese sentido, Violini consideró que "se han instalado mentiras por parte de muchos operadores y de periodistas que actúan como operadores políticos".

"Me pidieron un jury a mi como si fuera el único que firmó ese hábeas Corpus. Está bien que se investigue a los jueces por si no cumplen con sus funciones pero no por sus fallos", sentenció.

Por su parte, el procurador bonaerense Julio Conte Grand había pedido revocar el fallo que autoriza las prisiones domiciliarias.

Una semana atrás, la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal respondió a la polémica por la liberación de presos y emitió un comunicado sobre su accionar en medio de la pandemia.