Junto a movilidad jubilatoria se activa agenda frenética (suspender PASO, por ahora ni hablar)

Sobre la suspensión de las PASO el Congreso por ahora no quiere hablar. El proyecto fue enviado por Alberto Fernández aclarando el presidente que lo hacía por pedido de los gobernadores. El kirchnerismo, en boca de la segunda de Máximo Kirchner en la bancada, Cecilia Moreau, avisó que no tiene en análisis el tema. En Juntos para el Cambio no solo se emitieron mensajes parecidos, sino que el interbloque que preside Mario Negri alertó que no hay tiempo para una convocatoria de ese tipo antes que terminen las sesiones ordinarias.

Para muestra de la falta de voluntad para debatir la suspensión la diputada radical Carla Carrizo presentó un proyecto que dice todo lo contrario: dispone la prohibición de suspensión de las primarias PASO para elegir cargos nacionales e impulsa reducir el tiempo entre esos comicios y los generales, al proponer que la competencia interna dentro de un partido se realice el segundo domingo de septiembre.

El proyecto redactado por Carrizo fue respaldado también por Dolores Martínez; Emiliano Yacobitti, Ximena García, Lorena Matzen, Gabriela Lena; y Miguel Nanni. Establece que las PASO rigen para seleccionar los cargos públicos electivos de todas las agrupaciones políticas y “como parte integrante del proceso electoral y del sistema electoral argentino no pueden ser suspendidas para ninguna categoría de cargos públicos electivos nacionales”.