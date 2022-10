Alfredo Cornejo: "Todos los golpes que le dieron a Manes son exagerados".

No obstante, el senador consideró que Facundo Manes "se equivocó en la comparación, en la teoría de los dos demonios, que Cristina y Macri lo son". "Hay una diferencia, Macri es nuestro aliado, es republicano y Cristina no lo es, son diferencias sustantivas", argumentó.

"Pueden discutir errores de los 4 años de gestión, que los hay, pero equiparar que las dos figuras son lo mismo para Argentina, que hay que sacarlos de encima... si pensáramos así, no estaríamos en la misma coalición con Macri", sostuvo Cornejo.

En la misma línea, reconoció que él mismo tiene críticas sobre la gestión del expresidente Mauricio Macri, pero consideró que se deben "superar dentro de la coalición"

"Lilita (Carrió) y (Gerardo) Morales dijeron cosas duras sobre Macri y nadie armó un conflicto de esta envergadura", comparó al tiempo que señaló que el Frente de Todos "se unió para llegar al poder y siguen unidos sólo para conservarlo, pero no tienen ideas coincidentes". "No veo una diferencia así en Juntos por el Cambio", veo diferencias programáticas en algunos aspectos como combatir la inflación pero no al nivel estructural del FDT", señaló.

Respecto al escenario electoral de cara a 2023, afirmó que la coalición opositora podría gobernar "porque las diferencias no son estructurales".

El PRO redobló sus críticas contra Manes: "Es un marginal incluso en la UCR"

El senador del PRO y ex titular del partido, Humberto Schiavoni, apuntó nuevamente contra el diputado radical Facundo Manes, a quien tildó de ser "un marginal incluso en la UCR", a raíz de sus críticas al ex presidente Mauricio Macri.

Además, aseguró que los dichos del neurocientífico son "oportunistas" y atentan contra la unidad de Juntos por el Cambio.

"Es inadmisible es que en este contexto desde adentro estemos bombardeando la unidad que son absolutamente oportunistas y no se tuvo en cuento el apoyo que tuvo Mauricio Macri dentro de JxC, porque el comunicado de la UCR Nacional es contundente. A Mauricio lo han tratado de jubilar varias veces, es un dirigente que está vigente", expresó en diálogo con Metro 95.1

Además, argumentó: "La historia dirá si va a ser presidente o si quiere. Lo que no se puede negar es el predicamento que tiene dentro de JxC y en el PRO en particular. Estoy orgulloso del dirigente al que sigo y de las cosas que se hicieron. Esa fue la explicación de la reacción natural de todos".