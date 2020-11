Carrió intenta suavizar dardo contra Macri ante otra mesa de Cambiemos

Carrió agregó que "así se lo transmití a Naidenoff hace 60 días", en referencia al jefe del interbloque de Juntos por el Cambio (JXC) en el Senado, el radical Luis Naidenoff.

"La libertad de expresión me ampara como ciudadana de la Nación, y jamás hice secretismo, lo que digo en privado lo digo en público y no lo escondo a la ciudadanía. (art. 14 CN)", finalizó la exlegisladora que con su irrupción agitó la interna de Juntos por el Cambio la semana pasada, aunque aseguran desde su agrupación que no habrá ruptura de ningún tipo en la alianza opositora.

En ese sentido intentó ayer traducirla, la referente de la Coalición Cívica, Maricel Etchecoin. La diputada provincial le dio otro sentido a la expresión de "Macri ya fue", a la que sucedió, el viernes pasado, la foto en casa de Carrió junto a Vidal y Larreta.

Etchecoin sostuvo que el sentido de las palabras de Carrió fue que "Macri ya fue presidente, ya fue Marcelo T. de Alvear, ya fue todo".

"No dijo Macri es el pasado", interpretó la legisladora, pero confió que durante un intercambio por teléfono entre Carrió y el expresidente "se sintió menospreciada (por él) y lo ha hecho saber" como es su "derecho".

"JXC nunca va a estar por nosotros en crisis de romper; otros quisieran, el oficialismo por ejemplo estaría más que contento, pero no va a suceder", aseguró Etchecoin y a la vez defendió la posición de apoyar la postulación de Daniel Rafecas para la Procuración General de la Nación porque "creemos que el actual candidato es quien debe ser y no luego encontrarnos después con un (senador Oscar) Parrilli o algo por estilo".

Como sea, la turbulencia buscará aplacarse en la reunión que mantendrá mañana la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, teniendo en cuenta además, que en la puja se debe pronunciar también el radicalismo.