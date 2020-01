Katopodis crea "observatorio de obra"

Además, el ministro se refirió a las obras públicas efectuadas durante el gobierno anterior y aseguró que “se habían propuesto 4 mil km. de rutas seguras y casi no se construyó nada”, configurando “una situación que se repite en otros ministerios”. “El 65 % de obra publica estaba paralizada cuando llegamos al poder”, manifestó, y agregó que “Cambiemos tuvo una intención muy clara, que era desmantelar la obra publica, liquidar Vialidad Nacional con una mega estructura de gerencias que venían del sector privado”.

En tanto, adelantó que está avanzando en la revisión de “algunos corredores que van a funcionar mejor en manos del Estado”, ya que consideró que el Poder Ejecutivo debe “recuperar un rol activo en el cuidado de las rutas y lograr ganancias”.

“Vamos a reactivar todas las obras publicas que sean prioridad para los intendentes. Las obras publicas no son de los gobernantes, no importa quien corte la cinta. Son obras que necesitan los vecinos”, indicó. Y agregó que ya comenzó a auditar “si se cometieron delitos en la construcción de obras públicas” durante la gestión anterior.

El funcionario denunció también que el gobierno de Mauricio Macri realizó “apenas el 13%” de las obras públicas con las que “se comprometieron”, y denunció que en Vialidad Nacional “había más jefes que empleados”. “Hicieron apenas el 13% de lo que se comprometieron”, apuntó Katopodis respecto de la gestión del gobierno de Mauricio Macri, y amplió: “Esto lo dice la auditoría de Vialidad, los informes del Ministerio de Obras Públicas y lo dicen los gobernadores e intendentes que pasan por mi oficina”.

Katopodis afirmó que durante la gestión de Cambiemos “en Vialidad que había más jefes que empleados, pasaron de poco más de 30 gerencias a 140, con sueldos de 200 mil pesos promedio”. “Estamos trabajando para rescatar lo mejor que se haya hecho de la etapa anterior, lo que no podemos es mirar para otro lado. No podemos no decir que en vialidad había funcionarios de los dos lados del mostrador”, enfatizó el ministro.

En ese sentido, precisó que había “funcionarios que estaban en las empresas contratistas, pero que al otro día eran gerentes de vialidad y otorgaban negocios a las empresas que ellos representaban”. Y reiteró que el Ministerio de Obras Públicas tiene “una deuda de más de 35 mil millones de pesos”.