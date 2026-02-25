Crimen de Fernando Báez Sosa: los abogados de Lucas Pertossi pidieron anular la condena + Seguir en









La nueva defensa del joven condenado como partícipe secundario del crimen solicitó que se declare la nulidad de la sentencia y que se ordene un nuevo juicio. Sostiene que hubo una afectación estructural del derecho de defensa por la estrategia común que compartieron los acusados.

El planteo sostiene que existieron “intereses contrapuestos” entre los imputados y que no se garantizó una defensa técnica diferenciada durante el proceso. Aire de Santa Fe

La defensa de Lucas Pertossi, uno de los condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, solicitó a la Corte Suprema de Justicia de La Nación la nulidad de su condena y la realización de un nuevo juicio. La presentación la realizó Ignacio Nolfi, defensor de Casación bonaerense, según informaron fuentes judiciales.

En un juicio histórico, Pertossi fue condenado el 6 de febrero de 2023 por el El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores, 15 años de prisión como "partícipe secundario" del delito de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves. La condena fue por el hecho ocurrido en la madrugada del 18 de enero de 2020, en la discoteca Le Brique de Villa Gesell.

El planteo de la defensa de Lucas Pertossi LUCAS PERTOSSI CAPTURA.jpg Lucas Pertossi, de camisa gris, el 6 de febrero de 2023 cuando conoció su condena a 15 años de prisión por el crimen de Fernando Báez Sosa En la presentación ante el máximo tribunal, Nolfi argumentó que a lo largo de todo el proceso se configuró "una afectación estructural al derecho de defensa". El eje del reclamo pasa por la supuesta coexistencia de intereses entre los imputados y la continuidad de una estrategia común que, sostiene, no contempló las particularidades de cada caso.

Desde diciembre, Pertossi es asistido por Nolfi. Hasta entonces, desde su detención el 18 de enero de 2020 y luego de su indagatoria, estuvo representado por Hugo Tomei, quien asumió la defensa conjunta de los ocho acusados.

De acuerdo con el escrito difundido, el nuevo abogado planteó que desde el inicio del expediente era evidente la disparidad en los roles atribuidos y en los distintos niveles de responsabilidad señalados por la acusación. En esa línea, afirmó que los tribunales debieron garantizar defensas técnicas independientes y ejercer un control más estricto para evitar una eventual situación indefendible.

Por eso, solicitó que la Corte declare la nulidad de las actuaciones a partir del momento en que quedó comprometido el derecho de defensa, incluida la sentencia condenatoria.