La dura reacción de Leopoldo Moreau tras el cruce de su hija y Fernando Iglesias

En un video que se viralizó, se aprecia a Cecilia Moreau ofuscada, expresando: "¿Qué te pasa Iglesias? ¿Por qué no me decís pelotuda de frente, como me estás diciendo por lo bajo?". Y luego, ante dichos de Iglesias que no llegan a escucharse, prosiguió: "¡Sos un maleducado y te voy a meter una cuestión de privilegio, yo a vos. Machista, maleducado. Vení y decímelo de frente, cobarde!".