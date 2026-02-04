Human Rights Watch alertó por ataques de Javier Milei contra la prensa y advirtió un retroceso en la libertad de expresión + Seguir en









La organización de derechos humanos incluyó a la Argentina en su reporte 2025 y cuestionó el hostigamiento del Presidente hacia periodistas y medios críticos.

Human Rights Watch señaló que los discursos y publicaciones del mandatario libertario contra la prensa independiente generan un clima hostil para el ejercicio del periodismo en el país.

La ONG internacional por los Derechos Humanos (HRW) realizó su informe anual en cuanto a la libertad de prensa en cada país, donde fue muy crítico con el presidente argentino, Javier Milei. Según reportó la organización, el blanco de los ataques del líder libertario se centra en periodistas independientes y medios de comunicación, lo que genera ataques contra la prensa libre en Argentina.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En su edición de 2025, HRW incluyó al país, y señala que el presidente ataca a periodistas "a través de publicaciones en redes sociales, discursos y entrevistas que incluyen una amplia variedad de insultos y ataques personales" contra la prensa crítica.

Por otro lado, el informe también relata que desde la llegada de Milei a Casa Rosada, la violencia se ha trasladado a la vida y espacio publico, en un marco de un significativo retroceso en materia de derechos civiles. La estigmatización y comentarios hirientes y personales contra periodistas provocan e "indican un deterioro institucional", preocupantes para la democracia.

Dos agravios por día y mil en 14 meses de gestión JAVIER MILEI NUEVO DNI Presidencia Los antecedentes de estas agresiones están documentados. El presidente argentino ha insultado, descalificado y atacado a economistas, periodistas, y opositores políticos más de mil veces. Esta impresionante cifra se dio en apenas 14 meses de gobierno, mientras que promedia dos agresiones diarias, según Chequeado.

Otras fuentes que constatan los agravios del presidente, son los informes del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). Milei ha utilizado reiteradamente descalificaciones términos despectivos, ya famosos, como "mandril", "casta", "ensobrado" o "delincuente", a la hora de dirigirse a trabajadores de prensa. Este accionar, según los informes de FOPEA, lo ha reiterado en más de 16.000 publicaciones en redes sociales, solo desde que asumió.

De todos modos, las agresiones e insultos tampoco quedan solo en el ámbito digital, sino que también se registran denuncias penales del presidente contra periodistas por presunta difamación e incluso por propuestas públicas que minimizan el rol crítico del periodismo independiente. Especialistas advierten que el hostigamiento no se limita al ámbito digital. También se registraron denuncias penales impulsadas por Milei contra periodistas por presuntas difamaciones, ataques verbales en conferencias y entrevistas, e incluso declaraciones públicas que relativizan el rol crítico del periodismo independiente. Organizaciones del sector alertan que esta escalada verbal contribuye a consolidar un clima social adverso hacia los medios, en un escenario político ya atravesado por fuertes tensiones. Para HRW, este patrón de confrontación forma parte de un cuadro más amplio de preocupación por el estado de las libertades democráticas en la Argentina.