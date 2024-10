La historia del edificio de Desarrollo Social y qué planes analiza el gobierno de Javier Milei

En las últimas horas, fuentes del Gobierno anunciaron tener en agenda una posible demolición o venta del edificio de Desarrollo Social , tal como reveló Noticias Argentinas. Sin embargo, durante su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que, por el momento, " no hay ninguna definición " sobre el futuro de la sede del ministerio.

desarrollo social.webp Desde el 2011, las caras norte y sur del edificio presentan imágenes de Eva Perón.

Finalmente ubicado entre la Avenida Belgrano y la calle Moreno en el barrio porteño de Monserrat, el poder Ejecutivo elevó el proyecto de ley para su edificación al Congreso el 24 de julio de 1933 y fue aprobado el 26 de noviembre. La construcción, llevada a cabo por la empresa de José Scarpinelli, fue dirigida por el ingeniero Marcelo Martínez de Hoz y supervisada por su ideólogo, Hortal.

El edificio fue inaugurado en septiembre de 1936. Desde entonces, y con más de 80 años de historia, se convirtió en uno de los lugares más emblemáticos del paisaje porteño y parte de la historia nacional.

En 1951, fue escenario de uno de los mayores hitos del país en comunicación. Allí fue donde se instaló, en su terraza, una antena que permitió la primera transmisión de televisión del país.

Para el año 2002, el edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional y en 2010 se restauraron su fachada y sus terrazas manteniendo su estilo, similar al del edificio Kavanagh y el cine Gran Rex. Mucho de su significancia histórica tiene que ver con haber sido el escenario en donde la entonces primera dama Eva Perón anunció en 1951 su candidatura para vicepresidenta, acompañando a su esposo y presidente Juan Domingo Perón.

Fue durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que buscó que el rascacielos rindiera homenaje a este episodio histórico. Desde 2011, se instalaron - en sus caras norte y sur - dos imágenes del rostro de Eva Perón, realizadas en acero que miden 31 metros por 24, diseñados por el escultor Alejandro Marmo y el artista plástico Daniel Santoro.

Las versiones de una posible demolición del edificio de Desarrollo Social

Luego de cambiar oficialmente el nombre del Centro Cultural Kirchner - ahora Centro Cultural Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento- un influyente funcionario de la gestión de Javier Milei reveló a periodistas de la Casa Rosada que la iniciativa para demoler y/o vender el edificio está en carpeta, aunque no se concretaría en el corto plazo.

Uno de los motivos que alegan para justificar esta medida es que el rascacielos se encuentra en medio de la traza de la principal arteria de la Ciudad de Buenos Aires. "No es algo contra el peronismo, es para abrir el tránsito de la 9 de Julio.

"No será ahora, tal vez en julio del año que viene. Es un edificio federal, la Ciudad no tiene injerencia", sostuvo el dirigente según reveló Noticias Argentinas. En esta línea, también detallaron que con esta medida no se busca "invisibilizar al peronismo".

Ante las diversas versiones de demolición, Adorni respondió a las dudas y aseguró que "esa versión es falsa". A pesar de negar inicialmente las versiones sobre una posible demolición del edificio, y asegurar que "hoy no hay ninguna definición" posteriormente el vocero presidencial afirmó que "en algún momento, como pasa con otros edificios, se tomará alguna decisión".