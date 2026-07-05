Brasil volvió a quedar eliminado en octavos de un Mundial: cuándo fue la última vez + Agregar ámbito en









Brasil cayó 2-1 ante Noruega y volvió a quedar eliminado en esta instancia de la Copa del Mundo después de 36 años.

36 años después, Brasil volvió a quedar eliminado en octavos de un Mundial: cuándo fue la última vez

La selección de Brasil fue eliminada en los octavos de final del Mundial 2026 tras caer 2-1 ante Noruega. Con un doblete de Erling Haaland, cerró su participación en una instancia que no sufría desde hace más de tres décadas.

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La derrota en el estadio de Nueva York significó mucho más que una eliminación temprana: la Canarinha no quedaba afuera en esta fase desde Italia 1990, cuando fue superada por Argentina en un partido que quedó marcado en la historia de los Mundiales.

Brasil cayó 2-1 ante Noruega en los octavos de final del Mundial 2026 y volvió a quedar eliminado en una Copa del Mundo. La última eliminación de Brasil en octavos de final En aquella jornada del 24 de junio de 1990, en el estadio Delle Alpi de Turín, el equipo dirigido por Carlos Bilardo dio el golpe al eliminar a un Brasil que llegaba como candidato. El encuentro fue cerrado y tenso, con un desarrollo en el que la Argentina resistió los avances brasileños y encontró la diferencia en el tramo final.

La jugada decisiva llegó tras una acción de Diego Armando Maradona, quien eludió y apiló a los futbolistas brasileños y, ya en el piso, asistió a Claudio Paul Caniggia, autor del gol que definió el 1-0 y selló la clasificación argentina. Con esa derrota, Brasil se despidió en octavos por última vez hasta el presente Mundial.

Brasil no quedaba afuera en esta fase desde Italia 1990, cuando fue superada por Argentina en un partido que quedó marcado en la historia de los Mundiales. Desde entonces, la selección brasileña siempre había alcanzado al menos los cuartos de final, incluso con dos títulos en ese período: Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002.

Cabe aclarar que en el Mundial de 1934 Brasil también fue eliminado en su primer partido ante España, pero aquella edición se disputó bajo un formato de eliminación directa sin fase de grupos ni octavos como se conocen actualmente. Un historial reciente marcado por eliminaciones ante europeos La derrota frente a Noruega también se inscribe en una tendencia más amplia. Brasil acumula siete eliminaciones consecutivas en rondas de eliminación directa frente a selecciones europeas. La racha comenzó en Alemania 2006, con la caída ante Francia en cuartos de final. Luego siguieron los golpes ante Países Bajos en Sudáfrica 2010, el histórico 7-1 Alemania en las semifinales de Brasil 2014, Bélgica en Rusia 2018 y Croacia en Qatar 2022. El registro incluye también la eliminación ante Países Bajos en el partido por el tercer puesto del Mundial 2014, y se extiende ahora con la derrota frente a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026. De acuerdo con esta estadística, Brasil no logra eliminar a una selección europea en una fase decisiva de un Mundial desde su consagración en Corea-Japón 2002, lo que refuerza una tendencia que contrasta con su condición histórica de potencia dominante.

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