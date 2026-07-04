Javier Milei saludó a EEUU por el día de su independencia: "Es la envidia de todos" + Agregar ámbito en









En un posteo el Presidente hizo una alabanza al país gobernado por Donald Trump. Lo llamó "faro de libertad" y llamó a "hacer América grande otra vez".

Javier Milei junto al embajador de EEUU en Argentina, Peter Lamelas.

El presidente Javier Milei saludó este sábado a Estados Unidos en el aniversario 250 de su independencia. "La prosperidad de los EEUU es la envidia de todos los pueblos oprimidos", afirmó en un posteo extenso donde hizo un paralelismo entre el "faro de libertad del norte" y el del sur, representado por Argentina.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este sábado Estados Unidos celebró el 250 aniversario de su independencia, ocurrida el 4 de julio de 1776, cuando las colonias norteamericanas rompieron los lazos con el Imperio Británico. Su actual presidente, Donald Trump, hizo un mega festejo, con fuegos artificiales y muestras de poderío militar. En Argentina, Javier Milei publicó un texto en su cuenta de X llamando a "Hacer América Grande Otra Vez", en referencia a todo el continente.

"Hace 250 años un grupo de hombres fundaba una república sobre una idea simple pero a la vez revolucionaria: que todos los hombres son iguales ante Dios, y que son poseedores de derechos naturales inalienables a la vida, la libertad y la propiedad", escribió Milei.

HACER AMÉRICA GRANDE OTRA VEZ



Hace 250 años un grupo de hombres fundaba una república sobre una idea simple pero a la vez revolucionaria: que todos los hombres son iguales ante Dios, y que son poseedores de derechos naturales inalienables a la vida, la libertad y la… — Javier Milei (@JMilei) July 4, 2026 En su posteo, el Presidente aseguró que Argentina se fundó bajo el mismo anhelo que EEUU: "Una democracia liberal, cuyo deber es proteger la libertad de las personas y sus frutos" . Si se atenta contra esa libertad, para el mandatario, el que lo hace es un "traidor a la patria".

Así saludó a los estadounidenses y les pidió "que sigan siendo un faro de libertad en el Norte, mientras volvemos a hacer de la Argentina un faro de la libertad en el Sur".

Donald Trump inauguró los festejos por los 250 años de EEUU, atacó al comunismo e impulsó la reforma electoral El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio inicio el viernes por la noche a las celebraciones por el 250° aniversario de la Independencia de su país con un acto en el Monte Rushmore, en Dakota del Sur, donde reivindicó el "excepcionalismo estadounidense", y cargó contra el comunismo: "Es la mayor amenaza para nuestro país, incluida la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Pearl Harbor o incluso el 11 de septiembre". La visita funcionó como antesala de los festejos centrales del 4 de julio, que tendrán lugar este sábado en Washington bajo el nombre "Homenaje a Estados Unidos", con un discurso presidencial, sobrevuelos militares y un espectáculo de fuegos artificiales. Frente a una multitud reunida al pie del monumento que homenajea a George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln, Trump definió la celebración como "uno de los días más extraordinarios de la historia del mundo".

Temas Javier Milei