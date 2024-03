La insólita invitación de Manuel Adorni a Vanina Biasi: ¿Qué le propuso?

"Hola @madorni, no importa cuánto amenaces, vamos a enfrentarlos y les vamos a ganar . Fin", posteó Biasi en su cuenta de X, antes Twitter, replicando el estilo habitual que usa el portavoz oficial en esta red social.

Ante este mensaje, Adorni respondió en tono de burla y la invitó a jugar al Age of Empires II , un videojuego ambientado en la Edad Media.

Día de la mujer: el Gobierno descontará el día a las empleadas públicas que paren

Previo al cruce con Biasi, Adorni había anunciado esta mañana la decisión del Gobierno de descontar el día de trabajo a las empleadas públicas que este viernes 8 de marzo decidan parar por el Día Internacional de la Mujer.

“Quienes no vayan a trabajar, se les va a descontar el día. Pero eso no es por el Día de la Mujer, fue siempre así. Desde el primer paro anunciamos que empleado que no trabaje se le descuenta el día”, adelantó el vocero oficial en su habitual conferencia de prensa de cada mañana.

El colectivo feminista se concentrará este viernes frente al Congreso de la Nación y también en distintas ciudades del interior del país. El reclamo en esta oportunidad será contra el hambre, el ajuste, el DNU y para reafirmar su defensa del aborto legal.