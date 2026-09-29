La Justicia habilitó un amparo para que Nación transfiera fondos para las rutas de Entre Ríos

El reclamo fue presentado por legisladores peronistas y apunta al Gobierno y a Vialidad Nacional. Denuncian que recursos del impuesto a los combustibles no fueron destinados a obras viales.

La Justicia Federal habilitó el trámite de un amparo presentado para reclamar al Gobierno la transferencia a Entre Ríos de fondos destinados al mantenimiento y la ejecución de obras en rutas nacionales. La presentación fue impulsada por los legisladores nacionales peronistas Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay y apunta contra el Ministerio de Economía y la Dirección Nacional de Vialidad.

El juez federal de Victoria, Federico Martin, dio curso a la causa 12957/2026, caratulada “Bahl, Adán Humberto y otros c/ Estado Nacional - Ministerio de Economía y otro s/ amparo Ley 16.986”, y ordenó notificar a los organismos demandados. Además, solicitó informes al Gobierno nacional sobre la administración y el destino de los recursos vinculados con la infraestructura vial.

El planteo judicial se centra en los fondos del Sistema de Infraestructura de Transporte (SISVIAL), financiado a través del impuesto a los combustibles líquidos y administrado mediante el fideicomiso creado por el Decreto 976/01. Los demandantes sostienen que esos recursos tienen como destino específico el financiamiento de obras y el mantenimiento de la red vial.

Según explicó Guillermo Michel, una parte del impuesto que pagan los conductores al cargar combustible debería ingresar a un fondo destinado a la infraestructura vial. El legislador cuestionó que esos recursos hayan sido derivados hacia instrumentos financieros en lugar de utilizarse para obras.

“Cada vez que un argentino, un entrerriano, carga combustible, parte del impuesto va a un fondo específico para la reparación de las rutas, pero tres de cada cuatro pesos del fondo fueron derivados a instrumentos financieros -bonos, títulos y acciones- en lugar de aplicarse a obras viales”, sostuvo Michel.

El dirigente afirmó además que más de $1,5 billones que deberían haberse destinado a infraestructura vial fueron utilizados para sostener el resultado fiscal del Gobierno. La acusación forma parte de los argumentos presentados ante la Justicia y deberá ser analizada en el marco del proceso iniciado.

Las rutas nacionales que atraviesan Entre Ríos

El reclamo alcanza a la red de rutas nacionales que atraviesa la provincia. Entre las principales se encuentra la Ruta Nacional 12, que ingresa desde el complejo Zárate-Brazo Largo, atraviesa localidades como Gualeguay, Nogoyá y Paraná y continúa hacia el norte provincial.

También se encuentra la Ruta Nacional 14, conocida como la Ruta del Mercosur, que recorre el este entrerriano desde Ceibas hasta el límite con Corrientes y conecta ciudades como Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón y Concordia.

La Ruta Nacional 18 une Paraná con la Ruta Nacional 14 a la altura de Concordia, mientras que la Ruta Nacional 127 conecta el centro-norte provincial con Corrientes. A ellas se suman la Ruta 135, vinculada con el Puente Internacional General Artigas; la Ruta 174, que integra el enlace Rosario-Victoria; y otros corredores nacionales como las rutas 130, 131, 136 y A015.

Con la apertura del trámite judicial, el Gobierno nacional y los organismos involucrados deberán responder los requerimientos formulados por el juez. La causa busca determinar el destino de los fondos y si corresponde ordenar la reactivación del financiamiento y mantenimiento de la infraestructura vial en Entre Ríos.