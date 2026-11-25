El cobre perdió cerca de 4% en una rueda y tocó un mínimo de 52 semanas, mientras el oro retrocedió casi 2% tras el rebote del lunes. Los inversores esperan el dato de inflación de EEUU, que puede definir el rumbo de las tasas de interés de la Reserva Federal.

Oro y cobre. La evolución de la inflación estadounidense, las decisiones de la Fed y la continuidad de la inversión en infraestructura tecnológica serán determinantes para saber si los metales logran estabilizarse.

Los precios internacionales del cobre y el oro volvieron a caer con fuerza y profundizaron la volatilidad que atraviesa el mercado de metales. El cobre llegó a perder alrededor de 4% durante las operaciones en Estados Unidos y se ubicó en u$s5,40 por libra , su nivel más bajo en 52 semanas. El oro , por su parte, retrocedió casi 2% luego de la recuperación de la rueda anterior, en un escenario marcado por la cautela de los inversores frente a la inflación y las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed).

La caída de ambos metales se produjo pese a que los mercados financieros habían mostrado una recuperación desde el lunes. Sin embargo, el rebote no logró sostener las cotizaciones de las materias primas , que volvieron a quedar expuestas a la incertidumbre sobre la política monetaria estadounidense y a los movimientos de liquidez de los fondos de inversión.

El oro al contado bajó casi 2% el martes 24 de noviembre y cotizó en torno a los u$s3.569 por onza , mientras que los futuros estadounidenses retrocedieron más de 2,3%, hasta aproximadamente u$s3.557.

La caída llegó después de que el metal precioso registrara una suba superior al 3% durante la sesión previa. Ese rebote había sido impulsado por una recuperación general de los mercados, luego de que el regreso del CEO de Nvidia, Jensen Huang , contribuyera a aliviar parte de las preocupaciones sobre el sector de inteligencia artificial .

Sin embargo, el clima de incertidumbre continúa. En las últimas semanas, el oro sufrió una fuerte presión vendedora en medio de la caída de las acciones tecnológicas. Algunos inversores liquidaron posiciones en lingotes para cubrir pérdidas en otros activos, lo que llevó al metal a tocar su nivel más bajo en 14 meses.

Nikos Tzabouras, analista independiente de mercados financiero, advirtió que la volatilidad vinculada con la inteligencia artificial todavía puede generar nuevas ventas de oro. “El ánimo en torno a la IA sigue siendo volátil, y otra caída podría reavivar la necesidad de efectivo y provocar nuevas liquidaciones de oro”, señaló en declaraciones a Reuters.

El comportamiento del metal también está condicionado por las expectativas de tasas de interés. Un escenario de política monetaria más restrictiva suele reducir el atractivo del oro, que no ofrece rendimiento financiero, frente a activos que sí generan intereses.

La inflación de Estados Unidos, en el centro de la escena

Los inversores esperan ahora la publicación del índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) de octubre, prevista para este miércoles 25 de noviembre. Se trata del indicador de inflación preferido por la FED y uno de los últimos datos relevantes antes de la reunión de política monetaria de diciembre.

El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, sostuvo en las últimas horas que la persistencia de la inflación elevada sigue justificando una política monetaria más restrictiva. Al mismo tiempo, remarcó que el ritmo de los futuros aumentos de tasas dependerá de la información económica que se conozca.

El mercado descuenta actualmente una suba de 25 puntos básicos en diciembre, aunque también contempla una posibilidad menor de un incremento de 50 puntos básicos.

Tzabouras advirtió que un dato de inflación superior a lo esperado podría reforzar las perspectivas de endurecimiento monetario y llevar al oro a nuevos mínimos. “Otro dato de inflación elevado reforzaría la trayectoria de endurecimiento de la Fed y podría empujar al oro a nuevos mínimos por debajo de los u$s3.500 por onza”, afirmó.

La expectativa sobre las tasas también influye sobre el dólar y las condiciones financieras globales, dos variables que suelen incidir en la cotización de los metales.

El cobre perdió 22% desde su máximo de septiembre

El cobre tampoco logró sostener la recuperación de los mercados y volvió a desplomarse durante las operaciones en Estados Unidos.

El precio llegó a caer cerca de 4% y se ubicó en torno a los u$s5,40 por libra, con valores similares a los registrados en marzo, cuando el ataque de Estados Unidos contra Irán provocó una fuerte turbulencia en los mercados.

Con este movimiento, el metal acumula una caída del 22% desde el máximo alcanzado en septiembre y tocó un mínimo de 52 semanas.

La baja se produjo en un contexto de movimientos importantes en los inventarios. Según informó el Financial Times, parte de las grandes existencias de cobre acumuladas en Estados Unidos comenzó a salir del país rumbo a China, donde los operadores buscan aprovechar las primas más elevadas que ofrece actualmente ese mercado.

La dinámica comercial agrega presión sobre la disponibilidad regional del metal y refleja las diferencias de precios entre los principales centros de consumo.

La demanda de cobre sigue firme en Estados Unidos

Pese al retroceso de las cotizaciones, los indicadores de demanda estadounidense continúan mostrando señales de fortaleza, especialmente por la expansión de los centros de datos vinculados con la inteligencia artificial.

Benchmark Mineral Intelligence señaló que fabricantes de cables, conductores y tubos reportaron pedidos récord durante una reunión reciente. La demanda está impulsada por la construcción de infraestructura tecnológica, que requiere grandes cantidades de cobre para conexiones eléctricas, sistemas de refrigeración y redes de distribución de energía.

Según la consultora, el cobre representa apenas entre 0,5% y 1% del gasto de capital de un centro de datos. Por ese motivo, los desarrolladores no estarían frenando sus proyectos ante los precios elevados y continúan realizando pedidos para asegurar el suministro.

Uno de los productores estadounidenses de cables y conductores citados por Benchmark resumió la prioridad de los compradores: “Lo que les importa es entregar a tiempo”, incluso si luego quedan sobrantes de material una vez finalizada la construcción.

Depositphotos

La señal sugiere que, al menos en algunos segmentos industriales, la demanda física de cobre permanece sólida. Sin embargo, esa fortaleza no logró compensar la presión financiera y las ventas que dominaron las últimas ruedas.

La evolución de la inflación estadounidense, las decisiones de la Fed y la continuidad de la inversión en infraestructura tecnológica serán determinantes para saber si los metales logran estabilizarse o si la corrección de precios todavía tiene margen para profundizarse.