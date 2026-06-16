La Libertad Avanza busca blindar la ley Hojarasca en el Senado para no perder iniciativa

El bloque de La Libertad Avanza en el Senado. Senado

A fines de mayo, la presentación de un paquete de proyectos expresaba la iniciativa del Gobierno en el Congreso, en donde gozaba de una mayoría construida con aliados que le permitió aprobar todas las propuestas que llevó a sesión en lo que va del año. Esa situación se desgastó. Los motivos son varios, pero ninguno es la oposición: el anunciante de las prioridades parlamentarias fue Manuel Adorni, quien es apuntado por todos los bloques para ser interpelado; los desacuerdos entre Patricia Bullrich y otro sector de la bancada oficialista; o la ambición misma de las redacciones, que buscan cambiar normas aprobadas recientemente (Etiquetado Frontal, ley de Manejo del Fuego). Ahora, La Libertad Avanza busca blindar la ley Hojarasca en el Senado para no caer en un racha negativa.

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El proyecto deroga 62 leyes, remueve artículos de otras tres, cambia artículos de otras cuatro y suspende dos decretos, considerados vetustos, en desuso o burocráticos. Después de lograr una cómoda media sanción en Diputados, con 138 votos a favor y 96 en contra, no parecía presentar inconvenientes para convertirse en ley. Sin embargo, una serie de dilaciones en su tratamiento encendieron interrogantes sobre los consensos en torno a la reforma. "Creemos que el proyecto que viene de Diputados está bien, pero seguramente tendrá algunas pequeñas modificaciones de acuerdo al acompañamiento aquí en el Senado", admitió a este medio una referente de La Libertad Avanza, que será parte del plenario que buscará dictaminar el proyecto este miércoles a las 15 horas.

¿Qué implicaría un cambio? Que en caso de aprobarse con modificaciones la redacción tenga que volver a la Cámara de origen -es decir, a Diputados- para que ratifique el nuevo proyecto o insista con el original. El oficialismo ya había cedido una serie de cambios. Dio marcha atrás con ciertas derogaciones que resultaron convenientes para legisladores, como la existencia de credenciales de libre circulación y estacionamiento (Ley 20.959) o la creación del Círculo de Legisladores (20.984), que podrá seguir recibiendo fondos de la gestión nacional.

La Libertad Avanza Senado La renovación del bloque libertario en el Senado le dio aprobaciones en todos los proyectos que trató el Gobierno en el 2026. Mariano Fuchila

También sostuvo la Ley Nº11.380, que ofrece facilidades crediticias a las cooperativas por parte del Banco Nación, además de que las exime de impuestos nacionales por papel sellado, por el valor de los edificios y construcciones y por patentes. Según pudo saber Ámbito, desde los bloques reclaman por la quita de la exclusividad del financiamiento nacional a la Federación Argentina de Municipios (como se establece en la ley 24.807) y la derogación de la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de fármacos, vacunas y productos médicos.

Si no logra evitar la reforma sobre el proyecto aprobado en Diputados, representaría un nuevo tropiezo de La Libertad Avanza en el Senado, donde sus aliados comenzaron a mostrar mayor resistencia para acompañar sus iniciativas en la última sesión, que terminó con la aprobación de un pliego judicial resistido por Casa Rosada. Además, desde el oficialismo no esconden la dificultad que tienen para que avance la reforma electoral y la reducción del régimen de zonas frías en la Cámara alta. Aunque existe la posibilidad de reencauzar su desempeño legislativa en una sesión el próximo jueves 18 de junio, el peronismo presiona por incluir la interpelación a Manuel Adorni en el temario y frustrar la agenda libertaria. Todo se resolverá a las 18 horas del miércoles, en una reunión de Labor Parlamentaria. Ley Hojarasca: cuáles son algunas de las leyes derogadas Entre los proyectos que han quedado en desuso, se deroga la ley que crea una matrícula de las palomas mensajeras de carrera o la que obliga a tener un “carnet de mochilero”. Sin embargo, hay otros que tienen una clara aplicación pero no se condicen con la posición del Gobierno: se deroga la promoción de la apicultura y se remueve la Ley 16.789, que establece que los funcionarios que adquieran automóviles destinados a su servicio, “deben comprarlos entre los productos de la industria automotriz nacional”. También se deroga la Ley 25.750 (de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales) que determina que el Estado debe preservar "patrimonio antropológico, histórico, artístico y cultural", "empresas dedicadas a la ciencia" e "industrias de relevante importancia para la defensa nacional", además de limitar "participación de empresas extranjeras hasta un máximo del 30% del capital accionario" de medio de comunicación. La particularidad es que la nueva redacción contempla una excepción en el caso de la emblemática "ley del Lobizón" N°20.843, que institucionaliza la tradición del padrinazgo presidencial del séptimo hijo varón o de la séptima hija mujer de una pareja, garantizándole una beca de estudios vitalicia. Si bien esa norma es removida, la ley Hojarasca propone que aquellos ahijados de algún Presidente "podrán optar por seguir manteniendo sus beneficios".