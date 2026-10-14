La médium de Javier Milei rompió el silencio: qué contó sobre Conan, sus "clones" y Karina

Celia Melamed contó en una entrevista con The New York Times que el Presidente la contrató para comunicarse con sus mascotas antes de llegar a la Casa Rosada. También aseguró que formó a Karina Milei en telepatía con animales y que podría haberla reemplazado en esa tarea.

Archivo. La psíquica de Milei relató su experiencia durante dos años de trabajo con los perros del Presidente.

La relación entre Javier Milei y sus perros siempre fue descripta por el propio Presidente como especial. En ese contexto, la médica veterinaria y psíquica de animales, Celia Melamed , rompió el silencio en una entrevista con The New York Times y dio detalles del trabajo que realizó durante dos años con el libertario para ayudarlo a comunicarse con sus mascotas. Allí, reconstruyó sus encuentros con el entonces economista y afirmó que “ pocas personas tienen tan intensa conexión con sus animales”.

Según su relato, el vínculo con el actual Presidente comenzó hace aproximadamente una década, cuando Milei recurrió a sus servicios ante el inminente fallecimiento de Conan, su mastín inglés . Melamed recordó que no conocía al economista en ese momento: “Como yo no tengo televisión, no tenía ni idea de qué me estaba hablando”.

En esa primera sesión, Conan estaba en su lecho de muerte. Melamed aseguró que se comunicaba con el animal a través de la energía que sentía en el pecho y que transmitía los mensajes de Milei, quien intentaba salvarlo. “ Yo lo que me acuerdo es que (Milei) se sintió mejor”, recordó en diálogo con el diario estadounidense.

A partir de entonces, se convirtió en la psíquica personal de las mascotas de Milei. Durante dos años, según su relato, Milei continuó contratándola para comunicarse con Conan , que murió en 2017, y con los cinco perros que habrían sido clonados a partir de su ADN: Conan, Milton, Murray, Robert y Lucas, bautizados en honor a los economistas admirados por el ahora mandatario.

Melamed recordó a los clones como cachorros inquietos y revoltosos, que todavía se adaptaban a su nuevo hogar. Sobre los perros de Milei, la especialista aseguró que todos tenían una personalidad diferentes, "a pesar de que eran todos clonados".

Melamed también identificó a Conan II como el perro que el Presidente considera la reencarnación de su mascota original. El mastín inglés fue presentado públicamente en una entrevista con el canal de streaming Neura, en junio de 2025.

“Para mí, es muy probable (que sea la clonación)”, aseguró Melamed sobre el animal. Según explicó, al comunicarse con el animal durante la época que brindaba servicios a Milei, experimentó “la sensación de familiaridad”.

En su diálogo con The New York Times, Melamed también describió cómo se lleva adelante una sesión de trabajo. Según su relato, en el inicio de las mismas, despliega fotografías de perros y gatos, cierra los ojos, lo que aseguró que le brinda una conexión casi inmediata con los animales.

Según explicó, los animales estresados pueden provocarle tensión física, mientras que las mascotas perdidas le han hecho percibir olores que utiliza como pistas para intentar ubicarlas: “A veces lo que siento es difícil ponerlo en palabras (...) Yo trato de ser lo más fidedigna posible”, sostuvo.

En referencia a su historia, Melamed aseguró que su interés por la telepatía con animales comenzó durante la infancia, cuando acertaba respuestas en juegos de adivinanzas. Sin embargo, empezó a desarrollar esa intuición en 2008, después de leer un libro sobre comunicación con animales y comenzar a tomar cursos.

El rol de Karina Milei

La entrevista también reveló otro aspecto del vínculo de Melamed con la familia presidencial. La mujer afirmó que formó a Karina Milei en telepatía interespecie y que la secretaria general de la Presidencia tenía un talento innato para comunicarse con los animales.

Archivo. La mujer afirmó que formó a Karina Milei en telepatía interespecie.

De acuerdo con su relato, Karina participó en un taller de fin de semana dictado por Melamed en 2019 y después le envió mensajes durante meses para pedirle consejos. Poco tiempo más tarde, Javier Milei dejó de contratar sus servicios, motivo por el que la psíquica supone que la hermana del Presidente la reemplazó en la tarea de comunicarse con los perros.

Como recuerdo de aquella etapa, Melamed conserva un libro que, según dijo, le dedicó el mandatario: “Para Celia, genia total del universo, el ser de luz que me ayudó a encontrar el camino”.