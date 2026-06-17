La victoria de la Selección argentina en el debut mundialista tuvo una repercusión inmediata en la política. Apenas consumado el triunfo, dirigentes oficialistas y opositores dejaron de lado por un rato la agenda de disputas para sumarse a una celebración que atravesó todo el espectro político.
La política en modo Mundial 2026: las reacciones tras la victoria de la Selección argentina y la histórica actuación de Lionel Messi
El triunfo de la Selección en el arranque del Mundial desató festejos transversales en el arco político. Javier Milei, Patricia Bullrich, Luis Caputo y Axel Kicillof, entre otros, celebraron la victoria y se rindieron ante una nueva actuación estelar de Lionel Messi.
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Uno de los primeros en expresarse fue el presidente Javier Milei. Desde sus redes sociales publicó un breve mensaje de festejo acompañado por su sello característico. "Vamos Argentina carajo...!!!", escribió apenas finalizado el encuentro.
Los festejos de los políticos por la victoria de la Selección argentina
La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, también se sumó a las celebraciones. "Qué noche increíble... vamos Argentina!!!", publicó junto a una imagen realizando con sus manos el número tres, en referencia a la cantidad de goles convertidos por Lionel Messi durante el partido.
Otro de los que reaccionó rápidamente fue el ministro de Economía, Luis Caputo, que siguió el resultado mientras se encontraba viajando. Su mensaje estuvo centrado en la actuación del capitán argentino y rápidamente se convirtió en uno de los más comentados de la noche.
"Cuando el piloto del avión me dijo que habíamos ganado con tres goles de Messi, pensé lo mismo que todos los argentinos: no puede ser tan genio", escribió el funcionario. Pero fue más allá en su definición sobre el rosarino. "Messi ya no solo es el mejor jugador de fútbol de la historia. Es el mejor deportista de la historia", sostuvo.
Desde la oposición también llegaron mensajes de celebración. El gobernador bonaerense Axel Kicillof eligió una fórmula breve y directa para sumarse a la euforia colectiva. "¡Dale campeón!", publicó en sus redes sociales.
El expresidente Mauricio Macri también se expresó en sus redes sociales: "Una vez más acompañando a un equipo marcado por el esfuerzo, la superación y el talento, y a un jugador de otro planeta que sigue dándonos alegrías inolvidables. Vamos Messi y vamos Argentina!!!! A defenderla Felicitaciones a la FIFA por semejante organización: 48 selecciones, 104 partidos y tres países anfitriones. El mundial más grande de la historia".
No es la primera vez que el capitán argentino genera consensos imposibles para la política. Mientras oficialismo y oposición mantienen abiertas disputas en el Congreso, la Justicia y el calendario electoral, el fútbol volvió a ofrecer una de las pocas escenas capaces de reunir a dirigentes enfrentados detrás de una misma camiseta.