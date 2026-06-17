La dedicatoria de Antonela Roccuzzo tras el histórico partido de Lionel Messi ante Argelia: "Con vos siempre"

La primera dama de la Scaloneta compartió un tierno mensaje junto a sus tres hijos. Un detalle que llamó la atención fue una camiseta que eligieron usar como cábala para enviarle suerte al 10.

Tras el hat-trick de Lionel Messi en el debut de la Scaloneta ante Argelia , la primera dama de la Selección Antonela Roccuzzo publicó varias fotos junto a sus tres hijos con un sentido mensaje para el capitán.

La performance del 10 se valió los elogios del entrenador de la Selección Lionel Scaloni, quien al ser consultado por la actuación del capitán fue contundente: “No hay palabras, todo lo que diga está de más” . En esa línea, remarcó que lo hecho por Messi ante el conjunto africano no fue una sorpresa, sino una continuidad de su carrera: “Es lo que viene haciendo hace 20 años, es una cosa que la gente del fútbol quiere ver” .

“Vamoooos Argentina!!!! Con vos siempre @leomessi!!!! Sos increíble!!”, fueron las palabras de Antonela para el 10 argentino. El posteo incluyó fotos de ella junto a los tres hijos de ambos, Thiago (13), Mateo (9) y Ciro (8) . La rosarina había llegado al Arrowhead Stadium de Kansas City horas antes del partido y toda la familia eligió la camiseta titular albiceleste con el número 10 en la espalda.

Dentro del estadio, Messi protagonizó una de las actuaciones más recordadas de su sexta Copa del Mundo. Convirtió los tres goles del triunfo 3-0: el primero, a los 16 minutos, con un zurdazo al ángulo tras una asistencia de Rodrigo De Paul; el segundo, a los 59′, con un empuje sobre el rebote del arquero Luca Zidane; y el tercero, a los 75′, con un remate esquinado contra el palo.

El hat trick —el primero de su carrera en Mundiales— lo ubicó junto a Miroslav Klose como máximos goleadores en la historia de las Copas del Mundo, con 16 tantos cada uno. Además, el partido ante Argelia fue el número 200 del rosarino con la selección mayor.

Con un Messi histórico, Argentina arrancó la defensa del título con una goleada ante Argelia

Con tres goles de un Lionel Messi histórico, Argentina comenzó la defensa del título conquistado en Qatar 2022 con una goleada frente a Argelia. El capitán tuvo en sus pies una vez más la llave de la victoria del equipo de Lionel Scaloni y, por si fuera poco, alcanzó a Miroslav Klose como máximo goleador de los mundiales.

La Albiceleste debutó este martes en el Mundial 2026 con una contundente victoria ante el seleccionado africano. Las dudas que sobrevolaban en la previa sobre la condición física de los jugadores argentinos se despejaron en el primer tiempo con un dominio claro y sin fisuras sobre el rival.

Messi, que llegaba tocado a la Copa del Mundo, volvió a ratificar su condición de mejor jugador del mundo y de la historia del fútbol con un triplete que lo llevó a la cima de la tabla de artilleros del certamen organizado por FIFA y quedó a un gol de superar al alemán.