La Municipalidad de Neuquén propone retener por un año los automóviles de conductores alcoholizados

La medida no reemplazará a la multa millonaria ni al secuestro habitual, sino que se suma como una sanción adicional.

Las multas por manejar alcoholizado pueden variar entre los $800.000 y el millón de pesos, y hasta alcanzar los 4 millones de pesos en los casos graves.

La Municipalidad de Neuquén avanza con un proyecto que busca endurecer las sanciones contra los conductores que circulen bajo los efectos del alcohol o con vehículos que generen ruidos molestos .

La iniciativa, que será enviada al Concejo Deliberante , plantea la retención automóviles y motos involucrados por períodos que podrían llegar hasta un año, incluso después de que el infractor haya abonado la multa correspondiente. A continuación, conocé los detalles.

La medida consiste en la inmovilización administrativa del vehículo cuando el conductor sea detectado con alcoholemia positiva o circule con escapes no reglamentarios , una infracción que también genera reiteradas quejas vecinales por ruidos excesivos.

Según explicó el subsecretario de Protección Ciudadana, Francisco Baggio , a Radio 7, la retención del vehículo no reemplaza a la multa ni al secuestro habitual , sino que se suma como adicional .

Sin embargo, el punto más polémico es que el automóvil o la moto podría quedar fuera de circulación entre 6 meses a 1 año , según la gravedad del caso, y aun cuando el infractor haya pagado la totalidad de las infracciones.

Desde el municipio sostienen que el objetivo no es recaudar, sino generar un impacto en la conducta de los ciudadanos. Los operativos recientes realizados en distintos sectores de la ciudad, especialmente en la zona noroeste, Soldi y Los Paraísos, arrojaron cifras que encendieron las alarmas: el 80% de los sancionados tienen entre 25 y 45 años de edad.

control

Cuáles son las infracciones actuales por conducir alcoholizado en Neuquén

Actualmente, la ciudad de Neuquén aplica un régimen de tolerancia cero al alcohol al volante, con sanciones económicas que varían según el nivel en sangre detectado. Para valores intermedios, las multas pueden variar entre los $800.000 y el millón de pesos, mientras que en los casos más graves los montos pueden escalar hasta los 4 millones de pesos.

Además, el conductor queda inhabilitado para manejar y el vehículo es secuestrado de manera preventiva. Sin embargo, una vez cumplidos los plazos administrativos y abonadas las sanciones, el infractor puede recuperar su automóvil o moto.