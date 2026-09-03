Martín López Zavaleta será el nuevo Fiscal General del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad + Agregar ámbito en









La Legislatura porteña lo votó con 51 adhesiones, la mayor cantidad registrada hasta el momento para esta elección. Es el primer fiscal de 1ª instancia de CABA en llegar al cargo y el primero formado íntegramente en la Justicia de la Ciudad.

Martín López Zavaleta tiene 27 años de trayectoria. Será el sucesor de Mahiques.

El fiscal general adjunto Martín López Zavaleta fue elegido por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como nuevo Fiscal General del Ministerio Público Fiscal porteño. La votación se resolvió con 51 adhesiones, la mayor cantidad registrada hasta el momento para una elección de este tipo.

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López Zavaleta, abogado de 52 años, construyó toda su carrera dentro de la Justicia de la Ciudad. Con esta elección, se convierte en el primer Fiscal General que se formó completamente en el fuero porteño y en el primer fiscal de 1ª Instancia de CABA en ser elegido para conducir la institución.

Una carrera de 27 años en el fuero porteño Egresado de Abogacía en la Universidad de Buenos Aires y con un posgrado en Ciberdelincuencia de la Universidad de Cataluña, López Zavaleta ingresó al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad en 1999, un año después de su creación. Desde entonces recorrió casi todos los escalafones de la carrera judicial: fue escribiente, oficial, prosecretario administrativo, secretario de primera instancia y fiscal interino, hasta acceder por concurso público al cargo de fiscal de 1ª Instancia en 2013.

A partir de ahí ocupó los siguientes cargos:

Fiscal de 1ª Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas.

Fiscal Coordinador de Investigaciones Complejas y Fiscal Especializado en Violencia de Género.

Fiscal Especializado en Delitos Informáticos.

Secretario General de Gestión en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

Fiscal General Adjunto en materia Penal y Contravencional. Entre los antecedentes que se destacan de su trayectoria figuran la creación de las Unidades de Flagrancia, la Unidad Fiscal Especializada en Ejecución Penal, los equipos especializados en violencia de género y la implementación del auxiliar fiscal. Es además autor de publicaciones jurídicas sobre violencia de género, drogas, delitos informáticos y seguridad pública, y expuso sobre esos temas en diversas conferencias.

Desde febrero de 2024 se desempeña como director del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), donde tuvo a su cargo la formación de bomberos y policías de la Ciudad. Los ejes de su gestión Al presentar su candidatura ante la Legislatura porteña, tras 27 años en la Justicia de la Ciudad, López Zavaleta planteó como objetivo "construir un Ministerio Público Fiscal eficiente, rápido, cercano con las víctimas y respetuoso de las garantías constitucionales". Durante la audiencia pública en la que defendió su postulación no recibió cuestionamientos. El nuevo Fiscal General definió seis ejes para su gestión: garantizar el acceso a la Justicia, brindar protección integral a las víctimas, dar respuestas eficientes y con celeridad al ciudadano, diseñar una correcta política criminal al servicio de los porteños, dotar al cuerpo fiscal de las herramientas necesarias y finalizar el proceso de autonomía de la Justicia de la Ciudad. Sobre la protección a las víctimas, López Zavaleta sostuvo que se trata de "la prueba más concreta de lo que un Ministerio Público Fiscal entiende por brindar un servicio de justicia".