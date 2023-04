Larreta sobre la suba del dólar y la inflación: "No se puede vivir más así"

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta , cuestionó al Gobierno nacional por el plan económico y advirtió que "no se puede vivir más así". Las críticas del referente del PRO fueron tras la suba del dólar de esta semana y la inflación de marzo , anunciada por el Indec, que trepó al 7,7% .

"No se puede tener un dólar agro, un dólar industrial, un dólar contado con liqui, en fin, es un infierno. Es parche tras parche y el Gobierno nacional no soluciona nada", consideró Larreta en la presentación realizada en el Registro Civil de la Calle Uruguay 743. Y sentenció: “No se puede vivir más así”.

"El problema del dólar no surgió ahora esta semana, viene desde que inició este Gobierno, que no la pega, que no tiene rumbo, lo de esta semana es un episodio más", disparó Larreta, cuestionando a la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa.

Según el precandidato del PRO, el panorama económico tras la suba del dólar y el impacto de la inflación "es dramático para la gente" y genera "una angustia enorme en la que los argentinos estamos sumidos", dijo en tono con reminiscencias de campaña electoral.