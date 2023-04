Laura Richardson, jefa del Comando Sur de EEUU, volverá al país y se reunirá con Jorge Taiana

Recientemente, en una entrevista para el Atlantic Council, un organismo vinculado a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Richardson respondió a la pregunta sobre por qué es importante América Latina, y allí observó que el "60% del litio del mundo" se encuentra en un triángulo que comparten Argentina, Bolivia y Chile, y se trata de un elemento "necesario hoy en día para la tecnología", indicó en el reportaje grabado y subido a las redes sociales.

Quien salió a cuestionar a Richardson fue el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. "No señora comandante, no son sus recursos naturales, es la riqueza de los pueblos latinoamericanos. Los pueblos de la región no necesitamos ser tutelados sobre cómo manejar nuestros asuntos", afirmó Melella a través de su cuenta oficial de Twitter.

El mandatario fueguino recordó que meses atrás el gobierno provincial denunció la presencia de submarinos nucleares norteamericanos en el Atlántico Sur y se preguntó si "estos son los cambios de estrategia que sugiere la señora Richardson".

Taiana sobre la compra de aviones a China o EEUU

Sobre la compra de aviones a China o Estados Unidos, el ministro aclaró que "no hay definición". "Hemos estudiado como 10 propuestas. Muchas hemos tenido que desecharlas por el veto británico, que se mantiene a pesar de los 40 años (de impuesto) y que realmente nos crean muchas dificultades y nos anulan una serie de posibilidades", explicó Taiana.

El veto le impide a la Argentina -como a otros países- comprar equipamiento militar que tenga repuestos del Reino Unido.

"Pero no hay una definición, no está terminado el proceso aún de revisión, porque hay que tener en cuenta la utilidad técnica y en qué medida eso le sirve a la Argentina como parte de una estrategia de disuasión", refirió el titular de la cartera de Defensa.

Taiana manifestó que "hay que ver todo eso, escuchar y finalmente decidir" y subrayó que "lo que está claro que la Argentina necesita, en un momento, comprar aviones supersónicos que tengan vigencia por los próximos 20 o 30 años, con una capacidad disuasiva importante".

El ministro señaló que "la Argentina tiene estrategia defensiva, pero esa defensa tiene que tener un elemento de disuasión para tener alguna efectividad".

La segunda cuestión "son las características técnicas para nuestros mares, para nuestra gente de la Fuerza Aérea", indicó, "y "la tercera es el financiamiento, que como todos comprendemos en la Argentina no es hoy un tema menor".