Larretismo junta votos para ley de superpoderes por pandemia

Además, dicen, por la propia redacción de la norma, la Legislatura porteña perdería poder de control sobre el fondo para la batalla contra el coronavirus y su destino.

Con esa primera sentencia, el bloque opositor quiere escuchar a Mura, pero en principio no daría quorum.

La norma se aprueba con 31 votos, es decir la mayoría del recinto, pero si se tratara en una sesión especial, como está previsto, requiere de dos tercios para su habilitación.

El jefe de la Legislatura porteña, Agustín Forchieri (PRO), convocará a una sesión especial con sistema mixto. Es decir, los legisladores participarán en forma presencial, pero también estarán habilitados a hacerlo en forma virtual, ya que algunos integran los grupos de riesgo ante la pandemia. Para eso, en una sesión de principios de mes, los legisladores autorizaron la realización de sesiones virtuales.

Como sea, en la ocasión, se tratará de una sesión especial, no ordinaria, cuya habilitación es discutible: para el oficialismo se obtiene con dos tercios de los presentes y para la oposición, con los 40 votos que representan los dos tercios del pleno.

Si bien la norma Larreta la podría obtener sólo con los votos de Vamos Juntos y aliados, ya que requiere 31, no es la idea, sino lograr consenso para una iniciativa de proporciones. Pero, además, si el Frente de Todos le retacea el quorum, no podría sancionar la ley porque no quedaría habilitada la instancia.

La discusión recién comienza. Es más, el oficialismo está dispuesto a algunas correcciones en el proyecto que se envió a la Legislatura la semana pasada. Entre ellas, aseguran que se interpreta mal un punto que se refiere a revisar contratos de servicios y darles de baja de ser necesario. También, así como la propuesta determina el congelamiento de las plantillas de personal tanto para el Poder Ejecutivo como para la Justicia porteña y la propia Legislatura, las medidas se amplían para los organismos de control y agencias del Estado.

Será clave la reunión de hoy, que está prevista para las once de la mañana, con Mura y los legisladores de la Comisión de Presupuesto, donde aclararía cada uno de los puntos de la norma que propone la emergencia económica hasta fin de año y prevé incentivos para que los contribuyentes anticipen el pago anual de los tributos que cobra la Ciudad de Buenos Aires.

Pero además, el propio bloque peronista mantendría una reunión para definir qué postura tendrá finalmente, ya que si no habilita la sesión al oficialismo no le alcanzan los votos para hacerlo. Sin embargo, Vamos Juntos podría tomar el camino de la sesión ordinaria y, postergando el tratamiento del proyecto para la semana que viene, no necesitaría de la ayuda de la oposición para aprobar el proyecto del jefe de Gobierno.