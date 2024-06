Ley Bases: facultades delegadas generan dudas y escenario de empate inquieta al Senado

Nerviosismo en la Casa Rosada en la previa al viaje de Javier Milei al G7 en Roma. Incertidumbre por la votación en particular del proyecto clave del Gobierno.

Nueve gobernadores desfilaron por el despacho de Guillermo Francos la última semana. La liga de mandatarios provinciales de Juntos tuvo que salir a emitir un comunicado de último momento para apoyar la Ley bases . La Casa Rosada salió a presionar a sus aliados ante la incertidumbre que existe sobre la votación en particular del proyecto de ley que sigue sumando rechazos en el capítulo de las facultades delegadas para Javier Milei .

En la provincia mencionaron a Ámbito que el voto de Blanco en el dictamen fue un "esquema de apertura al diálogo" con la administración local de Gustavo Melella , "pero no pasó absolutamente nada", agregaron desde la provincia.

Al voto en contra de Blanco debería sumarse el del otro radical, Martín Lousteau, quien presentó dictamen propio en rechazo a las facultades delegadas, entre otros aspectos de la Ley Bases, con el apoyo de Maximiliano Abad. Si se suman esos tres votos radicales a los 33 de Unión por la Patria, la oposición estaría empatando la votación y quedaría a sólo un legislador de rechazar las facultades delegadas.

Disidencia a la Ley bases

En disidencia también firmó el dictamen de mayoría el entrerriano Edgardo Kueider, fuertemente cuestionado por el peronismo de su provincia y por la CGT. El correntino Carlos "Camau" Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo son otras incógnitas que mantienen en vilo a la Casa Rosada en la previa del viaje de Javier Milei mañana por la noche a la cumbre del G7 en Roma. Incertidumbre también por la posición de los santacruceños José María Carambia y Natalia Elena Gadano, que responden sin intermediarios al gobernador Claudio Vidal, crítico del Gobierno.

Ante la posibilidad de que la oposición desguace la Ley Bases en la votación en particular, la Casa Rosada salió a mostrar el apoyo de aliado a través del comunicado de los 10 gobernadores de la UCR, PRO y partidos provinciales nucleados en Juntos. No obstante, hubo cortocircuitos en la firma del documento, y hubo mandatarios "incómodos" con un texto que salió porque "al Gobierno no le sobra nada", señalaron desde esa liga. Por caso, Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, se referencia en Martín Lousteau y su línea Evolución de la UCR, la más ajena a LLA.

Desde la jefatura de gabinete, asimismo, Guillermo Francos se encargó además de recibir a los mandatarios provinciales para firmar convenios de traspaso de obra pública. El último, con el catamarqueño peronista, Raúl Jalil.

No solo las facultades delegadas, que le permiten al Presidente legislar al margen del Congreso, podrían ser modificadas durante el debate en la sesión de mañana en el Senado. La lista de empresas públicas a privatizar también es cuestionada ante la resistencia de la Casa Rosada para sacar a Aerolíneas Argentinas y al Correo Argentino de esa lista. El debate en el recinto comenzará el miércoles a las 10:00 y se extenderá hasta el jueves en medio de una movilización convocada por la CGT de Pablo Moyano, la CTA, y la UTEP de Juan Grabois en las afueras del Congreso.

Se va Javier Milei

Victoria Villarruel quedará al frente del Poder Ejecutivo en medio de una sesión donde a La Libertad Avanza no le sobran votos para blindar el proyecto que le otorga facultades delegadas al Presidente. La ausencia de Milei, quien partirá en la noche del miércoles, impediría que Victoria Villarruel presida la sesión a la hora de la votación ya que deberá estar a cargo del Poder Ejecutivo ante el viaje del Presidente. Sin embargo, desde el Senado aclararon ante la consulta de Ámbito: "Victoria va a comenzar presidiendo la sesión hasta que se vaya el Presidente".

Una vez que Villarruel deje de presidir la sesión, su lugar será ocupado por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. El legislador de San Luis conservará su voto como senador en el recinto y podrá además desempatar en caso de ser necesario en la votación en general o en particular.

El artículo 33 del reglamento del Senado establece que "El Presidente no discute ni opina sobre el asunto que se delibera. Sólo vota en caso de empate. En los casos en que la Presidencia del cuerpo es ejercida por un senador, corresponde que éste vote en las cuestiones sometidas a resolución de la Cámara, ejerciendo, en caso de empate de la votación, el derecho de decidir la misma, conforme a lo dispuesto por el artículo 213".