Ley Bases: Jalil y Jaldo vuelven a presionar a senadores de UP para que la aprueben

Tras su viaje a Italia y disertar en un evento organizado por el Vaticano sobre cambio climático, Jalil encabezó actos oficiales en su provincia, en donde mantuvo contacto con la prensa y dio definiciones sobre su relación con el gobierno nacional. Entre sus consideraciones, señalo que "está mejorando la situación del país" , aunque aclaró que esta es una opinión personal. Consultado sobre la decisión de un grupo de intendentes de capitales de provincias, entre los que se encuentra Gustavo Saadi, de San Fernando del Valle de Catamarca , que marcharán el 4 de junio al Congreso para reclamar el aumento de los subsidios del transporte público, Jalil se mostró en desacuerdo. "Hay posiciones distintas, no me voy a pelear con nadie, tengo mi posición política y nosotros vamos a seguir apostando al diálogo, mientras yo sea gobernador", definió.

Unos días antes, desde Italia y en una entrevista, se había expresado en el mismo sentido, ante la pregunta sobre el tratamiento de la Ley Bases y su votación en el Senado. "Creo que se está cometiendo un error al no dialogar. Hay que dialogar, llegar a un acuerdo, porque la sociedad nos pide a los políticos que en algunos puntos estemos de acuerdo para avanzar", manifestó. "Lo que deberíamos hacer los peronistas, pero es una opinión, es entrar en conversaciones serias con el Gobierno para avanzar en algunos puntos de coincidencia", afirmó también. La postura fue celebrada hasta por presidente de la cámara de Diputados, Martín Menem, como lo narró Ámbito.

De los tres senadores que tiene Catamarca, dos son peronistas: Lucía Corpacci y Guillermo Andrada. En reiteradas ocasiones, aunque aclaró entender la postura de Jalil, la exgobernadora Corpacci anticipó que votará en contra de la Ley Bases. En el caso de Andrada, exfuncionario del gobernador en su primer mandato, se descarta que votará a favor del proyecto oficial, considerando el perfil del mandatario provincial, con quien mantiene un contacto habitual. El tercer senador es el radical Flavio Fama, que quedó en medio de una polémica porque habría asistido a ver el partido de Boca para firmar después el dictamen junto con el oficialismo. Esta mañana, en varias entrevistas lo desmintió y aseguró que firmó antes. Como sea, lo seguro es que jugará con la Casa Rosada cuando el proyecto se trate en el recinto.

Todos pusieron la firma en Tucumán

Tucumán amaneció con una solicitada, con sello del Partido Justicialista, con la firma de todos los intendentes peronistas -16, sobre un total de 19 en la provincia- de respaldo al gobernador tucumano y un pedido a los senadores nacionales. "Los intendentes peronistas de la provincia queremos ratificar nuestro compromiso y respaldo a nuestro gobernador Osvaldo Jaldo en todas las medidas que viene implementando y resolviendo para el bien de todos los tucumanos. Asimismo, solicitamos a nuestros senadores nacionales que representan a la provincia que apoyen las medidas en el Congreso de la Nación para fortalecer Tucumán”. Se aclaró que la solicitada fue pagada del bolsillo de los jefes municipales.

Aunque lo publicado no señala de manera taxativa la Ley Bases, es claro que el mensaje tiene esa dirección, en consonancia con la ruptura de los tres diputados nacionales peronistas con el bloque de Unión por la Patria (UP) -Agustín Fernández, Elia Fernández de Mansilla y Gladys Medina- promovida y avalada por Jaldo, que constituyeron su propio espacio y votaron el proyecto oficial cuando se trató en Diputados. Este alineamiento con la Casa Rosada y el diálogo habitual del mandatario tucumano con Guillermo Francos, exministro del Interior y recién ascendido a jefe de Gabinete de Ministros, le permitió a Tucumán el refinanciamiento de una deuda con la Nación por $80.000 millones, contraída por el exgobernador Juan Manzur; anticipos financieros por $ 60.000 millones para pagar los sueldos al día y fondos para avanzar, aunque lento, en la construcción de un nuevo penal para reclusos en el norte tucumano, obra que estaba casi paralizada.

La solicitada lleva las firmas de Rossana Chahla, de San Miguel de Tucumán; Francisco Serra (h), de Monteros; Leopoldo Rodríguez, de La Cocha; Gimena Mansilla, de Aguilares; Alejandra Rodríguez, de Tafí Viejo; Jorge Leal, de Burruyacu, y Marta Nájar, de Las Talitas). Marta Albarracín, de Lules; Enrique Orellana, de Famaillá; Elvio Salazar, de Simoca; Graciela Gutiérrez, de Alderetes; Luis Campos, de Alberdi; Raquel Graneros, de Graneros; Gonzalo Monteros, de Banda del Río Salí; Francisco Caliva, de Tafí del Valle, y Antonio Moreno, de Trancas.

De acuerdo a consultas de Ámbito con fuentes del peronismo, la solicitada podría formar parte de una estrategia por el diálogo que mantienen Jaldo y Manzur, no en público. "No están rotos los puentes, al contrario", aseguró un dirigente de peso. "Algo así como el juego del policía bueno y el malo para no cerrar ninguna puerta", explicó.

Como sea, esta mañana Jaldo volvió a dar señales de su cercanía con Balcarce 50. Consultado por la prensa sobre el dictamen en senadores a la Ley Bases y al Paquete Fiscal impulsados por el gobierno nacional, sostuvo: "Para nosotros, las dos cosas son importantes". "El Acuerdo Fiscal es donde van los ingresos de las provincias. Es donde va la moratoria nacional que entra el impuesto del IVA y el Impuesto a las Ganancias que son impuestos coparticipables. Es decir, que todos aquellos que se adhieran a la moratoria y empiezan a aportar, una cuota parte llega a Tucumán, a los municipios y a las comunas", manifestó.

Los tres senadores tucumanos son el exgobernador Manzur, la peronista Sandra Mendoza y Beatriz Ávila, esposa del exintendente Germán Alfaro, experonista y que jugó en las últimas elecciones adentro de Juntos por el Cambio. Otrora enfrentados, Jaldo y Alfaro tendieron puentes en los últimos meses y se mostraron juntos en la Casa de Gobierno, por lo que se estima que Ávila votará a favor de la Ley Bases. Con la decisión de incidir en el armado nacional del peronismo, todo indica que Manzur votará alineado con el bloque de UP en la Cámara Alta.

La senadora Mendoza es de Famaillá, en donde su cuñado Enrique Orellana es intendente, por lo que un día antes ya sabía de la solicitada que se iba a publicar. Esa misma tarde, colgó en su cuenta de Instagram una foto junto a Manzur y a José Mayans, jefe de la bancada peronista. "Mantuvimos una importante reunión de trabajo con la prioridad puesta en proyectos pendientes de sanción por el Senado de la Nación, buscando agilizar su tratamiento en beneficio de todos los tucumanos", sostuvo en el posteo pero lo relevante fue la foto.

Cómo votará, se verá.