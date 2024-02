Lilia Lemoine presentó una denuncia por amenazas que recibió en redes sociales

En la denuncia, la diputada libertaria sostuvo que la amenaza decía: " Mejor si no tenés custodia , ustedes quieren esto, viste que a CFK intentaron asesinarla, bueno, nosotros no fallamos, te vamos a demostrar que somos distintos ".

"Yo puedo salir a la calle todos los días en cualquier lugar, pero no en las inmediaciones del Congreso, donde están sus militantes del 2%. Los invito a que hoy me escolten o me acompañen hasta el anexo para que vean cómo me tratan sus militantes, arengados por ustedes. Los hago responsables por toda la violencia que estamos viviendo", resaltó el viernes en el recinto, al plantear una cuestión de privilegio.

Lilia Lemoine.jpg Ignacio Petunchi

Lemoine debutó en el Congreso: cruce con la izquierda y una acusación contra el kirchnerismo que levantó risas en el recinto

La diputada de La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, habló por primera vez en el Congreso de la Nación y respaldó el operativo policial que decantó en una represión a manifestantes y jubilados. Además, lanzó una insólita acusación contra el bloque de Unión por la Patria.

La funcionaria del Gobierno libertario, protagonista de diversas polémicas desde el inicio de su candidatura en las elecciones 2023, habló por primera vez ante el micrófono parlamentario para plantear una cuestión de privilegio sobre el operativo policial y los hechos desarrollados en las afueras del Congreso.

En ese marco, Lemoine apuntó contra el Frente de Izquierda en sus primeras palabras: "Esta moción la pedí para hablar contra la diputada Myriam Bregman y el diputado Nicolás del Caño, quienes están arengando a la gente para llevarlas a una situación de violencia. Bregman, desde el primer día de la sesión porque se sintió ofendida por el comentario de alguien que estaba en el palco, llamó a los votantes de izquierda, que son el 2%, a tomar las calles".

"Un diputado tiene que defender las ideas en el Congreso y no en las calles donde puede haber violencia. La violencia engendra más violencia y el mejor ejemplo soy yo misma y varios de mis compañeros que fueron agredidos en las inmediaciones. Nosotros tenemos una ideología diferente a la de ella, ¿pero saben qué? la ideología de ella es del 2% y la nuestra representa el 56%", agregó.