Ratifican la continuidad de las aerolíneas low cost

“Los contratos y rutas extendidas están vigentes y esa situación no va a cambiar. Queremos que haya competencia en materia aérea”, afirmó el funcionario, aunque agregó que “esa competencia no puede ser desleal” y “por eso les vamos a pedir a estas compañías que cumplan con lo que tienen que cumplir".

Por otra parte, Meoni hizo referencia a la decisión de que los vuelos regionales vuelvan a operar desde el Aeroparque porteño.

"No sé por qué (el ex ministro de Transporte Guillermo) Dietrich tomó la decisión de sacar los vuelos regionales de Aeroparque. La única empresa que no se vio favorecida con esa medida fue Aerolíneas. Ahora, estamos en una etapa en la que queremos tener un turismo más receptivo del que teníamos", resaltó en declaraciones a Radio Nacional.

Ayer, Meoni, había opinado que el Aeropuerto de El Palomar "debe continuar", pero aclaró que "su funcionamiento está restringido por una medida judicial".

"No puedo tener opinión porque su funcionamiento está restringido por una medida judicial, que no le permite operar de noche", precisó Meoni en una conferencia de prensa en Casa Rosa al referirse a la continuidad del Aeropuerto de El Palomar.

En sintonía, el funcionario puntualizó: "Mi opinión personal es que debe continuar, pero es sólo una opinión personal".

Meoni señaló que la cartera que comanda está "presentando mayor cantidad de informes y ofreciéndole a la Justicia todo lo necesario sobre cuestiones de contaminación, complicaciones y logística".

"En función de eso, determinaremos si debe seguir funcionando. Nos estamos reuniendo con los intendentes de la región para saber qué impacto económico tiene tener un aeropuerto allí o no", detalló.

A su vez, indicó que "a partir de esa ronda de consultas, y de las posibilidades operativas de las empresas que operan, se verá si continúa o no".