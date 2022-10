 La advertencia de Luis Barrionuevo: "En cualquier momento vuelve el 'que se vayan todos'".

“Cuando te das cuenta de la historia, son todos primos. Los que están en Pro, Cambiemos, el Frente de Todos. Son todos primos, todos han convergido juntos o han dado vuelta en una coctelera”, sostuvo, y añadió: “Es la hora, de una buena vez por todas, que se pongan las pilas los políticos y que se dejen de hinchar las pelotas porque en cualquier momento viene de vuelta el ‘que se vayan todos’”.

“La gente no está harta, está repodrida. No quiere saber nada más, está cansada porque los políticos no terminan de solucionarle los problemas”, acotó Barrionuevo.

“Cuando ves la cantidad de candidatos que hay, porque tenés cuatro o cinco presidenciables que tienen que ver con Pro y si le agregás el radicalismo son siete candidatos, yo digo: ‘Están pensando en sus temas personales y no están pensando realmente en lo que hoy está sucediendo’. Necesitamos urgentemente de la política”, sostuvo Barrionuevo, que añadió: “¿De qué vale que yo consiga 100% de aumento hoy sin tope para los precios? Cuando vas a cobrarlo indudablemente ya te lo comieron en el supermercado y no podés todos los meses estar discutiendo paritarias, no es bueno para nada”.