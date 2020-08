El "fuego amigo" de Macri agita PASO en Cambiemos

“Macri como producto electoral está terminado. Hoy registra 51% de imagen negativa y apenas 29% de positiva. Asó no tiene forma de ser candidato ni encabezar una boleta el año próximo”, evalúa ante Ámbito Financiero un ex funcionario de Cambiemos que ocupó despacho en la Rosada hasta diciembre del año pasado. Sin embargo, y en caso de que el ex presidente apueste a una candidatura a diputado nacional por la Capital Federal para obtener fueros, el ala moderada de Juntos por el Cambio está dispuesta a librar la batalla con una lista alternativa que le compita en las PASO. En esa primaria, donde el ex Presidente podría impulsar a Elisa Carrió en la provincia de Buenos Aires, las “palomas” de JxC apuestan a conformar una boleta encabezada por Vidal y Monzó.

Una encuesta de la consultora “Marketing y Estadística” arrojó esta semana datos auspiciosos sobre la penetración de la figura de Larreta en la provincia de Buenos Aires a partir de la nacionalización de su imagen en el marco de la pandemia. En ese distrito se venía expandiendo, antes del coronavirus, Diego Santilli junto a otro lote de peronistas vidalistas como Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO en Diputados. Ritondo en uno de los principales articuladores políticos con el Frente de Todos a través de Sergio Massa y Máximo Kirchner, animando la interna del bloque opositor con el radical Mario Negri. El legislador cordobés, soldado de Macri hasta 2019, celebró un zoom junto a Ricardo López Murphy y evalúa ahora ser candidato a senador nacional por Córdoba como parte de la oposición dura a la Casa Rosada.

El mensaje de Twitter emitido por Macri desde Zurich fue interpretado en el seno de Juntos por el Cambio como una demarcación de límites y demostración de fuerza propia dirigido a Larreta. "Orgulloso de los miles de argentinos que salieron ayer para decirle basta al miedo y al atropello, y sí al trabajo, al respeto y a la libertad", posteó el ex presidente. La alusión a la “libertad” en medio del aislamiento social preventivo y obligatorio vigente en la Ciudad de Buenos Aires fue leído como un reproche a la decisión administrativa del jefe de gobierno porteño de alinear el confinamiento con las políticas sanitarias de la Nación y la provincia de Buenos Aires.

Pero el “fuego amigo” de Macri desde Europa no sólo afecta a Larreta. El radical Gerardo Morales tiene a Jujuy al borde del colapso sanitario. El gobernador norteño sostuvo en relación al viaje del ex presidente que "cada uno toma las decisiones que toma, pero me parece que el país está atravesando una situación muy difícil y hay que estar". Otros dirigentes opositores minimizaron sin embargo el rol de Macri. "La crítica que recibió es que es el líder de la oposición y se fue. Yo no estoy seguro de que él quiera ser líder de la oposición", planteó Martín Yeza, intendente de Pinamar de Juntos por el Cambio. El mismo planteo ya lo habían hecho, de diferentes modos, el jefe de la UCR, Alfredo Cornejo.

La irrupción twitter de Macri desde Suiza disparó también la furia del oficialismo. En ese marco, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, criticaron al ex mandatario por celebrar la concurrencia a la manifestación en medio de la pandemia. Cafiero cuestionó la "irresponsabilidad" del ex jefe de Estado por "fomentar y alentar una marcha en plena pandemia". "Ex presidente, aunque esté en Suiza no puede desconocer la irresponsabilidad que significa fomentar y alentar una marcha en plena pandemia. "Esos hospitales públicos que ud. desfinanció se merecen que todos seamos responsables, mucho más los dirigentes", enfatizó Cafiero en su cuenta de la red social Twitter. En sintonía, De Pedro calificó a Macri de "irresponsable como presidente" e "irresponsable como opositor", y apuntó en sus redes sociales: "Siempre Mauricio es Macri".

El ex mandatario se encuentra en Europa desde el pasado 30 de julio, cuando viajó para cumplir actividades relacionadas con su cargo de presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, cuya sede se encuentra en la ciudad suiza de Zurich. Al arribar en el aeropuerto Charles de Gaulle de París, el pasado 31 de julio, Macri afirmó que en Francia "se vive en libertad y con responsabilidad" la pandemia del coronavirus. El referente de Juntos por el Cambio regresaría a la Argentina el próximo 8 de septiembre, momento en el que tendrá que completar una declaración jurada para ingresar al país y deberá cumplir otra cuarentena de 14 días en su domicilio del partido bonaerense de San Isidro.