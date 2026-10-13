Tensión por Malvinas: Reino Unido dio luz verde a nuevas perforaciones petroleras en el Atlántico Sur

El gobierno británico aprobó el proyecto Sea Lion, que prevé comenzar las perforaciones hidrocarburíferas a principios de 2027. La decisión se conoció después de que la administración de Javier Milei solicitara medidas cautelares ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para impedir las actividades en la zona en disputa.

El Reino Unido autorizó el avance del proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas , una decisión que profundizó la controversia diplomática con la Argentina por la explotación de recursos naturales en el archipiélago, cuya soberanía permanece en disputa .

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La medida fue adoptada por el secretario británico de Asuntos Exteriores, Ed Miliband , después de que el gobierno de Javier Milei presentara un reclamo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) para intentar frenar las operaciones hidrocarburíferas en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte .

La autorización fue confirmada por la compañía israelí Nativas, que participa en el desarrollo del yacimiento junto con la empresa británica Rockhopper. Según los planes de ambas firmas, las primeras perforaciones comenzarían a principios de 2027.

De acuerdo con información publicada por el diario británico Daily Mail, el Ejecutivo del Reino Unido tiene previsto comunicar formalmente al Parlamento la decisión de habilitar el proyecto , pese a los cuestionamientos presentados por las autoridades argentinas.

El anuncio llegó después de que Buenos Aires estableciera un plazo para que Londres impidiera el inicio o la continuidad de las actividades vinculadas con Sea Lion. El vencimiento de ese ultimátum, ocurrido el lunes, motivó una nueva presentación judicial internacional.

El Gobierno solicitó una medida cautelar para impedir las actividades en la zona.

La autorización británica y las críticas dentro del Reino Unido

La decisión de avanzar con la explotación petrolera también generó cuestionamientos dentro de la política británica, aunque por motivos diferentes de los planteados por la Argentina.

El vocero de energía del opositor Partido Conservador, Andrew Bowie, cuestionó la posición del Gobierno laborista y denunció una contradicción entre la autorización para operar en Malvinas y las restricciones a la actividad hidrocarburífera en otras zonas bajo jurisdicción británica.

Bowie calificó la postura de Miliband como una “absoluta hipocresía” y sostuvo que esa contradicción “no tiene límites”.

“Sí, es una decisión muy positiva, pero plantea la pregunta: ¿por qué el Partido Laborista considera aceptable la extracción de petróleo y gas frente a las Islas Malvinas, pero no en nuestro Mar del Norte?”, expresó.

El dirigente conservador respaldó así la posibilidad de desarrollar el proyecto, pero cuestionó las diferencias entre la política energética aplicada al archipiélago y la adoptada para el Mar del Norte.

En septiembre, el Gobierno encabezado por el primer ministro Andy Burnham había anticipado que cualquier nueva licencia destinada a la exploración o explotación de hidrocarburos en las Malvinas debía contar con la aprobación de Miliband.

La autorización conocida ahora permitió avanzar con los planes de las empresas involucradas en Sea Lion, mientras continúa el conflicto diplomático y jurídico con la Argentina.

La Argentina acudió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar

Antes de conocerse la decisión británica, el Gobierno naacional anunció una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con el objetivo de impedir que se desarrollaran actividades petroleras en la zona.

A través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, el Ejecutivo informó que solicitó “una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte”.

La presentación se concretó después del vencimiento del plazo que la Argentina había otorgado a las autoridades británicas para detener las actividades relacionadas con el proyecto Sea Lion.

Según explicó el Gobierno, el recurso judicial “busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas”.

Desde el Gobierno calificaron de unilateral e ilegal la explotación del Reino Unido. Presidencia

La administración de Milei sostiene que las autorizaciones británicas para explotar recursos naturales en el área disputada vulneran los derechos que la Argentina reivindica sobre las islas y los espacios marítimos circundantes.

Por ese motivo, la estrategia oficial busca impedir el avance de las operaciones mientras se desarrolla el procedimiento internacional iniciado contra el Reino Unido.

Qué establece la Convención del Derecho del Mar y cómo sigue el reclamo

El Gobierno argentino fundamentó su presentación en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), instrumento internacional que regula los derechos y obligaciones de los Estados sobre los espacios marítimos.

La Oficina del Presidente precisó que “la presentación se enmarca en el procedimiento arbitral que el Gobierno nacional inició el 28 de septiembre de este año, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), para defender su soberanía y los recursos naturales de todos los argentinos”.

El recurso se apoya específicamente en el artículo 290, inciso 5, que contempla la posibilidad de solicitar medidas provisionales mientras se encuentra pendiente la constitución de un tribunal arbitral.

Según el comunicado oficial, la solicitud “se fundamenta en lo dispuesto en el Artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR según el cual, mientras se encuentre pendiente la constitución de un tribunal arbitral, cualquiera de las partes en la controversia podrá solicitar al Tribunal que prescriba medidas provisionales para preservar los respectivos derechos de las partes en la controversia o para prevenir daños graves al medio marino, y si la urgencia de la situación así lo requiere”.

La herramienta jurídica permite solicitar una intervención urgente para proteger los derechos de las partes o evitar posibles daños ambientales mientras se resuelve el procedimiento correspondiente.

Sin embargo, la presentación argentina no implica que las perforaciones queden automáticamente suspendidas. Para que eso ocurra, el tribunal deberá analizar el pedido y determinar si corresponde adoptar las medidas solicitadas.

El conflicto por Sea Lion incorpora así una nueva dimensión judicial a la histórica disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, reconocida por las Naciones Unidas como una controversia pendiente entre la Argentina y el Reino Unido.

Con el inicio de las perforaciones previsto para principios de 2027, el Gobierno buscará obtener una resolución internacional que impida el avance de las actividades, mientras Londres sostiene su decisión de permitir el desarrollo petrolero en el archipiélago.