María Eugenia Vidal: "Espero que Luis Caputo no tenga celos por Sturzenegger"

En el marco de los 190 asambleístas partidarios, Vidal apuntó que 170 votaron a favor de conservar el PRO , incluso Horacio Rodríguez Larreta : "No es asambleísta pero las personas que lo representaron votaron a favor de que el PRO siga siendo PRO". En ese sentido, solicitó que "el Gobierno cumpla el fallo" de coparticipación por los fondos de la ciudad de Buenos Aires.

Consultado por Federico Sturzenegger, lo calificó como "un economista valioso (...) muy formado". "No sé si Luis Caputo le tendrá celos, esperemos que no. No hay margen de peleas para el Gobierno. Hay que resolver problemas muy urgentes", consideró. Finalmente, aunque reconoció que "este rumbo es muy doloroso", apuntó que "es un dolor que tiene sentido".