Mario Ishii y su eufórica oposición a los planes sociales

El intendente aseguró que "la gente consigue trabajo. Me acaban de pedir trabajo, yo mismo pido oficial albañil y no lo puedo conseguir". En ese sentido, insistió: "Basta de garroneros en el país, que vengan a laburar, no quieren laburar y encima cortan y piden más beneficios de los que están teniendo que son un paliativo para las crisis sociales". Finalmente, Ishii consideró que pese al "trabajo que hay, no lo hacen por la gran cantidad de planes sociales que hay".

Reunión de dirigentes sociales

Dirigentes de movimientos sociales que componen la Unidad Piquetera se reúnen este martes para organizar un plan de acción que incluya movilizaciones en todo el país la semana próxima, en caso de que el Ministerio de Desarrollo Social avance con la suspensión de los planes contemplados dentro del Potenciar Trabajo. En ese sentido, el bloque integrado por el Polo Obrero, Barrios de Pie, el Movimiento Teresa Rodríguez, el Bloque Piquetero Nacional y la Organización 17 de Noviembre, entre otras organizaciones, solicitaron una reunión con funcionarios de la cartera encabezada por Victoria Tolosa Paz.

Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, señaló en radio La Red que "hay casi 160 mil familias que el mes que vienen cobrando la mitad de ingreso porque no pudieron ingresar a un sistema de validación de datos que es exclusivamente por Internet en un país en donde faltan los servicios elementales en muchas partes del territorio". Por su parte, Emilio Pérsico, referente del Movimiento Evita, opinó en Futurock que “no hay la misma vocación de control para controlar a las empresas de litio, que a los sectores populares. Es histórica la estigmatización”.

Otros de los dirigentes sociales que se manifestó al respecto, aunque distanciándose de la posición de Unidad Piquetera, fue Juan Grabois. En declaraciones recogidas por La Nación, indicó que la auditoría funcionará para “definir quiénes son estafados por aquellos que retienen sus planes" y subrayó que "es importante que el reempadronamiento no deje afuera injustamente a nadie, pero que el Estado sea implacable en los casos donde hay personas que estaban inscriptas pero por algún motivo hayan irregularidades”.