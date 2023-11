Mario Negri y su repudio a La Libertad Avanza: "Los crímenes de la dictadura no fueron excesos"

El diputado de Juntos por el Cambio (JxC) y presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), Mario Negri , criticó a Javier Milei y a su compañera de fórmula de La Libertad Avanza (LLA) , Victoria Villarruel: "Los crímenes de lesa humanidad de la dictadura no fueron excesos" .

El legislador por la provincia de Córdoba opinó sobre las reivindicaciones del proceso dictatorial por parte de la aspirante libertaria: "La democracia retornó hace 40 años gracias a un pacto social enorme que condenó los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, que no fueron 'excesos' y han sido juzgados y condenados".

A través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter), Negri pidió preservar el "pacto democrático" que rige en el país desde 1983, cuando el fin del último régimen militar que gobernó el país dio paso a cuatro décadas de democracia.

Para el radical, " no es (un) buen síntoma que cuatro décadas después se intente romper un pacto democrático y RETROCEDER (sic)" en tal sentido.

El dirigente de JxC hizo referencia al momento en el que el candidato de Unión por la Patria (UP), Agustín Rossi, le consultó a Villarruel acerca de si estaba de acuerdo con la liberación de represores detenidos por crímenes de lesa humanidad.

El cruce entre Rossi y Villarruel por los derechos humanos

El foco de la escena política estuvo puesto este jueves en el debate organizado por el canal de noticias TN: los candidatos se cruzaron por el tópico derechos humanos y Villarruel, la referente de La Libertad Avanza, fue interpelada por su par de Unión por la Patria:

Rossi: ¿Estás de acuerdo con la libertad de los genocidas?

Villarruel: Yo lo que me parece que es importante, más allá de tu pregunta, es que reconozcamos que acá hubo víctimas del terrorismo que no tienen derechos humanos. ¿Por qué no están presos los que asesinaron al ingeniero Amelong? Entonces cuando voy a las marchas e investigo lo que hago es reconstruir la parte de la historia que ustedes borraron.

Rossi y Villarruel.jpg

Rossi: Te vuelvo a repetir la pregunta. ¿Vos querés la libertad de los genocidas que están cumpliendo condena?

Villarruel: ¿Y con los que está en prisión preventiva hace 10 años qué hacemos? Hay pactos internacionales que no permiten cumplir más de tres años de prisión preventiva. Estas violando los derechos humanos

Rossi: Me quedo con la sensación de que querés que todos los genocidas estén en libertad.

Villarruel: Yo quiero que se respete la ley. Quedate con lo que quieras. Yo me quedo con que ustedes violan los derechos humanos.