Guzmán hará en Diputados una breve exposición y responderá algunas preguntas ya conocidas de antemano

Desde ya no se esperan novedades concretas de la propuesta argentina sobre el tema de la deuda. La expectativa está puesta en que, del diagnóstico macroeconómico y de los objetivos que se fija el Gobierno, los analistas esperan poder inferir cuáles serán los ejes de la oferta. Al menos, en el mercado aspiran a que la exposición sea un poco más concreta de las brindadas hasta ahora por el titular del Palacio.

Se supo que Guzmán hará una exposición verbal y no contará con un power point. De hablar pausado, su alocución se estima no llegará a la media hora dando lugar a unos 15 minutos para responder las preguntas. En este punto las preguntas no estarán sujetas a la improvisación de los legisladores ya que debieron ser remitidas hasta este martes a las 20 al al Poder Ejecutivo. La intención oficial es que toda la presentación no supere las dos horas.

El objetivo que persigue el Gobierno con la presencia de Guzmán en el Parlamento es mostrar que la mayoría del arco político tiene una mirada similar respecto de las posibilidades de pago de la Argentina. La exposición del ministro es de suponer que será seguida con mucha atención por la misión del Fondo Monetaria Internacional que justamente llegará al país este miércoles.

En principio se estima que las reuniones con el equipo económico se llevarán a cabo a partir del jueves ya que en Economía se encuentran abocados a esta presentación, entre otros temas. De todas maneras, no se descarta que haya un saludo informal.

El ministro que, será acompañado por parte de su equipo, también contará con la presencia de otros miembros del Ejecutivo nacional, tal el caso de la vicejefa de gabinete Cecilia Todesca, quien es los ojos económicos del presidente Alberto Fernández.

Luego de la exposición de Guzmán abrirá el foro para las preguntas que se especulan no serán muchas ya que se ha restringido el tiempo para este diálogo. Justamente los legisladores de Juntos por el Cambio manifestaron su disgusto por la falta de tiempo para interrogar al funcionario.

Cabe recordar que este lunes el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa mantuvo una reunión con los presidentes de las diferentes bancadas para establecer la dinámica de la presencia de del Ministro de Economía.