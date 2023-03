Mauricio Macri desembarcó en Rosario, presentó su libro y se reunió con el intendente Javkin

Todavía volcado al misterio, Macri evitó dar señales sobre una eventual candidatura suya en las próximas elecciones, pero confió en un triunfo de esa alianza opositora y sostuvo que se hará "todo lo necesario para que no solo en Rosario, sino en todo el país, los argentinos vuelvan a ver al narcotraficante en retirada y que el Estado vuelve a controlar".

Macri le respondió al secretario adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, quien manifestó que en caso de que JxC gane las elecciones "y toque un derecho de los laburantes, seremos los primeros en salir a la calle".

El exmandatario aseveró que "necesitamos que se respete la ley, no va más la Argentina de los que quieren vivir del trabajo ajeno".

"Prepárense porque Argentina hizo el peor de los aprendizajes a partir del sufrimiento; va a haber una mayoría que esta vez, cuando le tiren con catorce toneladas, vamos a responder 'tiren más que no vamos a cambiar el rumbo', vamos para allá y no paramos hasta que se cambie profundamente", dijo Macri.

De esta manera aludió a la protesta de 2017, cuando manifestantes arrojaron piedras contra el Congreso mientras se trataba una reforma previsional.

También se refirió a aquellas personas que deciden emigrar en busca de opciones laborales o educativas: "Van a tener oportunidad de crecimiento, no hace falta que se vayan a otra parte del mundo porque acá vamos a reconocer sus capacidades", enfatizó.

Asimismo, volvió a comparar su presidencia en Boca Juniors con su labor en la política, recordando el momento en que le negó a Diego Maradona ser director técnico del equipo de fútbol de primera división, priorizando la gestión sobre lo que considera "el populismo".

"Podés tomar una decisión que no es conveniente para vos en el corto plazo porque no es popular, pero si estás seguro de que va a generar algo, en el largo plazo va a ser conveniente para vos. Uno debe hacer lo que es correcto, no lo que es políticamente correcto", dijo Macri.