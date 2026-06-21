Mauricio Macri vuelve del Mundial 2026 en el peor momento de Manuel Adorni

El jefe del PRO regresa al país a mitad de semana para encabezar un acto y supervisar la sesión del Senado contra el jefe de Gabinete.

Mauricio Macri interrumpe su participación en el Mundial 2026 para regresar esta semana al país y ponerse al frente del PRO de cara a la sesión del Senado donde se podría definir la suerte de Manuel Adorni . El ex presidente estará presente además este viernes en un acto partidario en Mar del Plata en medio de su paulatino proceso de distanciamiento de La Libertad Avanza de Javier Milei.

Este jueves la Cámara Alta sesionará con una orden del día donde figuran al tope de los temas a tratar las "mociones de interpelación al Jefe de Gabinete de Ministros en virtud del artículo 101 de la Constitución Nacional y 214 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación".

Sin embargo el sábado en el acto por el Día de la Bandera en Rosario, Milei dejó en claro que no tiene previsto pedirle la renuncia a Adorni a pesar del ultimátum del Senado, que pospuso una semana su sesión de la semana pasada, para que el Poder Ejecutivo Nacional resuelva el conflicto institucional que representa sostener a un jefe de gabinete denunciado por enriquecimiento ilícito ya sin apoyo ni siquiera de sus aliados.

Macri, el primer detractor de la designación de Adorni como jefe de gabinete, se puso al frente del pedido del PRO para que el Presidente eyecte al funcionario de su cargo . Y le bajó una orden directa al jefe del bloque del PRO en el Senado, Martin Goerling Lara, para que este jueves apoye la remoción de Adorni en el Congreso. La misma actitud tendrían en el bloque de la UCR por lo que la suerte del jefe de ministros quedará atada a las negociaciones de la Casa Rosada con los gobernadores .

"Tenemos sesión el próximo jueves , donde se va a votar el pedido de interpelación. Si se reúnen los 37 votos, se lo va a citar. Tendrá que ir el jefe de Gabinete el 2 y a partir de ahí se tomará la moción de censura o no. Si Ejecutivo no quiere dar el paso... la Constitución le da un mecanismo al Congreso. Espero que no lleguemos a esa instancia. Si llegamos a esa instancia el PRO va a acompañar la moción de censura o remoción", confirmó el senador macrista.

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Desde el PRO venían reclamado un gesto de Milei. En otras palabras, que expulse a Adorni del gobierno para no forzar una remoción pública a través del mecanismo de interpelación y moción de censura en el Congreso. Pero el Presidente, lejos de aceptar las advertencias, redobló el blindaje de su jefe de gabinete y lo exhibió en primera fila en Rosario este sábado en el acto por el Dia de la Bandera. En la previa, Anita Martínez, concejal del PRO y principal referente del macrismo en la provincia de Santa Fe, había difundido una carta pública a Milei donde le pedia que no lleve a Adorni a Rosario.

En ese contexto, Macri será parte del capítulo marplatense del "Próximo paso" este viernes en La Normandina junto a la intendenta de Vicente López y vicepresidenta del PRO, Soledad Martínez, el jefe del bloque de diputados nacionales, Cristian Ritondo, el secretario general del partido amarillo, Fernando de Andreis, y el anfitrión, Guillermo Montenegro, actual senador provincial y ex intendente de la ciudad balnearia.

El PRO desafía a La Libertad Avanza

Macri se encuentra reagrupando fuerzas en el PRO con el objetivo de desafiar a Javier Milei de cara a la elección 2027 sin descartar una posible candidatura presidencial mientras negocia la continuidad de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires en medio del asedio de La Libertad Avanza para disputar el distrito madre del ex titular de Boca Jrs. Macri ya estuvo con "Próximo paso" en Santa Fe, Mendoza y Vicente López ademas de mantener encuentros con legisladores provinciales en otras provincias y con gobernadores aliados como los radicales Leandro Zdero en Chaco o Juan Pablo Valdes en Corrientes. Señales que inquietan a la Casa Rosada.

Este viernes en Mar del Plata también habrá un espacio par, la Fundación Pensar que preside Maria Eugenia Vidal, una de las dirigentes del PRO más criticas frente a La Libertad Avanza. Ese espacio contará con bloques de formación política, gestión y estrategia electoral con la intención de exhibir cuadros técnicos, experiencia de gobierno y capacidad territorial como activos del partido.

Además del acto central que contará con el cierre de Macri, el ex presidente mantendrá reuniones con dirigentes y dará una conferencia de prensa donde habrá nuevas definiciones en relación a la situación de Adorni, apenas 24 horas después de la sesión prevista para este jueves en el Senado. Luego de la actividad en Mar del Plata, el jefe del PRO regresará a Estados Unidos luego del cierre de la fase de grupos para seguir al Seleccionado de Lionel Messi en el Mundial. Montenegro también tendrá un rol central teniendo en cuenta que desde que dejó la intendencia para asumir una banca en el Senado bonaerense, se convirtió en uno de los principales referentes del PRO en la provincia e impulsor de Diego Santilli como candidato a la gobernación.

Mientras tanto, en el PRO marplatense tampoco descuidan el crecimiento de la figura de Patricia Bullrich como posible competidora de Javier Milei en 2026 en el caso una fractura a cielo abierto de La Libertad Avanza. "Patricia en el interior de la provincia se vende sola. es como vender choclos en la playa", gráfica ante la consulta de Ámbito.