Máximo Kirchner fue demorado en San Luis por circular en una camioneta con pedido de secuestro + Agregar ámbito en









El vehículo se trata de una Honda CR-V, dominio GWN 197, la cual figuraba con pedido de captura en el marco de la causa Hotesur, a nombre del diputado. Tras conocerse el hecho, el dirigente de La Cámpora explicó la situación a través de un comunicado.

Máximo Kirchner fue demorado en San Luis por circular en una camioneta con pedido de secuestro.

El diputado nacional Máximo Kirchner fue demorado este miércoles durante un control vehicular en el puesto limítrofe de Justo Daract, en San Luis, cuando circulaba a bordo de una camioneta que tenía pedido de secuestro de la justicia federal en la causa Hotesur.

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Fuentes policiales confirmaron que el operativo se llevó a cabo pasadas las 14 luego de que se activara un alerta del Anillo Digital Federal por un pedido de secuestro. Tras las verificaciones correspondientes, las autoridades retuvieron el vehículo.

El mismo se trata de una Honda CR-V, dominio GWN 197, la cual figuraba en el oficio de pedido de la causa Hotesur, a nombre de Máximo Kirchner.

El vehículo se trata de una Honda CR-V, dominio GWN 197, la cual figuraba en el oficio de pedido de la causa Hotesur, a nombre del diputado. El diputado nacional y dirigente de La Cámpora se dirigía hacia San Juan, donde este jueves tiene prevista una agenda de reuniones con referentes del peronismo y militantes. Tras conocerse el hecho, emitió un comunicado en donde afirmó que es un auto que "usa habitualmente" y que "hace años que circula sin problema en la Ciudad de Buenos Aires y autopistas bonaerenses".

Por otro lado, señaló que durante el procedimiento, llevado a cabo por la policía, le realizaron un control de alcoholemia, una medida que él "celebra" y que "por supuesto dio negativo".

Finalmente, el diputado sostuvo que lo dejaron continuar con su viaje tras casi dos horas demorado y cerró con una contundente frase: "Mientras rematan el país, la policía, la justicia y andá a saber quiénes más siguen intentando disciplinarnos. No es la primera vez que lo intentan, no va a ser la última, no se cansan, nosotros tampoco". El antecedente con un vehículo de Cristina Kirchner El episodio adquirió mayor relevancia porque ocurrió menos de 24 horas después de que la fuerza de seguridad provincial incautara otro rodado vinculado al mismo expediente judicial. El martes, sobre la ruta provincial Nº 1, las autoridades interceptaron una camioneta RAM 2500 Laramie 4×4 que tenía un pedido de secuestro vigente desde febrero de 2019. La camioneta había ingresado a la provincia el domingo 27 de septiembre y había sido detectada por las lectoras de patentes instaladas en el pórtico de Santa Rosa del Conlara. En ese procedimiento, los efectivos constataron que el vehículo figuraba registralmente a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y otras personas, entre ellas Máximo Kirchner y Lázaro Báez. Al momento del operativo era conducido por un vecino de Cortaderas, quien declaró haber adquirido la camioneta en 2024 a una persona de Merlo.

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