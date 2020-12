Máximo Kirchner: "Uno elije hombres y mujeres para una realidad que cambia y hay que cambiar, no puede ser un drama"

"Uno elije hombres y mujeres para una realidad que cambia y hay que cambiar, no puede ser un drama", dijo Kirchner durante una charla virtual organizada por el Frente Patria Grande.

“Nuestro deber es, en cada lugar donde estemos, atender a la gente como merece. No nos podemos burocratizar. No tenemos derechos a tener malos días, tenemos que ir con nuestras mejores caras a los lugares donde tenemos responsabilidad. Estamos en nuestra función porque queremos, nadie nos obliga”, señaló Kirchner, y agregó: “Como pasa en las carreras de autos cuando los autos eligen neumáticos para un día soleado y viene la lluvia y los tienen que cambiar en boxes. Muchas veces eso también pasa cuando conformamos gobiernos, uno elije hombres y mujeres para una realidad que cambia y hay que cambiar. No puede ser un drama eso en la Argentina”.

Al comienzo de la jornada el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, dijo que Alberto y Cristina Fernández "van a seguir, los funcionarios estamos de paso, y está bien, y tiene que ser así”. Y también se refirió a las tensiones dentro del Frente de Todos. “Desde diciembre a esta parte se busca constantemente la ruptura de nuestro frente interno, que los debates que tenemos de ideas y propuestas mostrarlos como contradicciones insalvables. Lo que busca es profundizar una pelea dentro del Frente de Todos y que se rompa. Nuestra fortaleza es la unidad, por eso abrazamos la discusión y el debate”, afirmó.

Por su parte, el diputado nacional del FpT Itai Hagman consideró que “la unidad en la diversidad es la mejor manera de garantizar no solamente los intereses de los sectores populares sino también evitar que la Argentina sea carne de cañón del proceso de canibalización social que persigue el híperindividualismo”.

La negociación con el FMI y la deuda "irresponsable"

El legislador nacional también se refirió a la negociación con el FMI: “No hace mas de 2 años y medio que Argentina volvió al FMI. Una deuda frondosa que pareciera que el engaña pichanga es decir 'te doy 3 o 4 años de gracia pero después me tenes que pagar rápido'. Organizar la Argentina y el pago de sus deudas pensando solo en el corto plazo nos va a llevar a la misma situación en el mediano plazo”.

Máximo Kirchner remarcó la responsabilidad de Mauricio Macri en el incremento de deuda “irresponsable”, que fue tomada para “pagar la campaña electoral” de Cambiemos, que “aún con el FMI, los medios y los principales grupos de poder a su favor, perdió”.

A su turno, el dirigente social Juan Grabois también al FMI y pidió "pelar" los términos del nuevo acuerdo. “¿Quienes son los 3 o 4 vivos que hablaba Cristina ayer? Para solucionar la pobreza hay que discutir la riqueza. El FMI es uno de los vivos. A mi nadie me va a convencer que el Fondo Monetario Internacional tiene rostro humano, nos estafaron", señaló, y añadió que “no hay ningún acuerdo sin pelea, que no implique un ajuste del gasto público, o de la inversión social como decimos nosotros, y hoy necesitamos como urgente lo contrario”.

La legisladora porteña del FpT Ofelia Fernández aseguró que “las voluntades políticas claro que importan, pero mucho también importa la audacia de quienes podamos imponer las discusiones. Si se construye sólo desde la obsecuencia o la disciplina, muy difícilmente podamos tener mejores discusiones”.

Impulso al Ingreso Universal en la Argentina

Durante el encuentro virtual, el ministro de Desarrollo de la Nación, Daniel Arroyo, remarcó la importancia de avanzar en un Ingreso Universal en la Argentina. “Lo dice la CEPAL, lo dice Naciones Unidas, lo esta llevando adelante Alemania, España. Lo están debatiendo, yo hablo con todos los ministros de América Latina, las ministras de América Latina, lo estamos debatiendo todos. Hoy esta claro que no hay dificultades económicas y que no hay condiciones fiscales para hacerlo, pero es un debate, necesitamos generar un ingreso de base, hay cerca de tres millones de argentinos con problemas de ingreso”.

De la videoconferencia de Patria Grande también participaron la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, la referente de la economía popular Natalia Zaracho y la Directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia Gabriela Carpineti.