Carzoglio: "Me dijeron que Macri quería preso a Pablo Moyano"

"Me dijeron que Macri quería preso a Pablo Moyano", dijo Carzoglio en declaraciones a "Mañana Sylvestre" en Radio 10.

Luis Carzoglio - Mañana Sylvestre - Radio 10

"Me hicieron llegar que Macri quería hablar conmigo”, comenzó explicando el juez, quien señaló que el fiscal Mariano Leguiza, de Lanús, se metió en el coche de su asesor para hacerle llegar este mensaje.

"A los dos o tres días organizamos una reunión en mi despacho”, continuó relatando Carzoglio el momento en el que el jefe de Legales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Juan Sebastián De Stéfano, y el jefe de Finanzas, Fernando Di Pasquale, le confirmaron que el expresidente tenía una “obsesión” con Moyano, y que lo que quería “detenido”.

Desde entonces, según Carzoglio, comenzaron las presiones mediáticas "con notas en Clarín y La Nación, que contenían información que solo podía salir de la Procuración".

"Sufrí amenazas de muerte, luego vinieron las acusaciones de (Jorge) Lanata, y llegaron los titulares de que yo tenía que estar preso, también me desaparecieron celulares", denunció.

Carzoglio sostuvo además que no se arrepiente de no sucumbir ante las presiones del entonces gobierno: "No me arrepiento de la decisión que tomé, mis colegas están despertando para denunciar las cosas graves que pasaron".