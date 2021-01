"Pepín", acusado en la causa por persecución política, ahora habla de qué es la libertad

No se trata de un personaje cualquiera, o de un "cuentapropista" como calificó Macri a los agentes de la AFI investigados por espionaje ilegal. "Pepín" es un hombre muy cercano al expresidente y a su entorno más estrecho. Y en distintas causas constan sus encuentros con funcionarios poderosos del mundo judicial.

Ahora, pese a la investigación en su contra por presiones a empresarios y políticos, escribió una columna en la que analiza qué es la libertad, basándose en el caso Donald Trump vs Twitter, a raíz de que le bloquearon al saliente mandatario de EEUU su cuenta en esa red social.

En el artículo publicado en ElDiarioAr, Rodríguez Simón analiza la censura en los medios y las redes, y considera que no es errada la decisión de Twitter de "cortarle el micrófono" a Trump.

Señala al respecto: "Donald Trump tiene la libertad de decir lo que quiera. Claro que con responsabilidad directa por las consecuencias personales, sociales, políticas, económicas, legales y judiciales que puedan tener sus dichos. Lo que no puede es decirlo en cualquier lado. Y nadie está obligado a escucharlo. Necesita la conformidad del difusor y la libre voluntad del oyente. Y no es ninguna censura que no quieran dárselas".

"En ejercicio de su irrestricta libertad de expresión Trump, como cualquier hijo de vecino, puede expresar lo que piensa (parresía) o lo contrario (hipocresía). Puede decir improbables verdades o flagrantes mentiras. Guarangadas, disparates o boutades. Puede protestar, quejarse, lloriquear o pedorrear. Promover la desobediencia civil o la sedición (sin impunidad posterior obviamente). Incluso puede no decir nada y llamar la atención meándose encima y haciendo trompitas. Lo que esta libertad no otorga –ni a Trump ni a nadie- es el derecho a que sus expresiones, groseras o protocolares, sinceras o caretas, lúcidas o lunáticas, demagógicas o democráticas, sean difundidas contra la libre voluntad de sus difusores", continúa.

Y luego afirma: "Los sitios –físicos o virtuales-, redes, medios o cualquier plataforma o espacio privado que se nieguen a reproducir determinados contenidos solo ejercen sus libertades de prensa y/o de comercio".