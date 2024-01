Municipio bonaerense determinó el cese al "estado de gratuidad" de un hospital público

La medida entró en vigencia al publicarse en el Boletín Oficial , y los costos por la atención será abonada por prepagas, obras sociales o los propios pacientes. Asimismo, se dispone que " cada envase de medicamento entregado se cobrará el valor establecido en el manual farmacéutico" y el costo del uso de la ambulancia : el viaje dentro del partido hasta a 30 kilómetros de Pellegrini será de $7700 y se añadirá el monto por litro de nafta y teniendo en cuenta si va o no un médico en ella.

Otros costos contemplados son los aranceles del Hogar de adultos mayores Atilio Scarpetta , por lo que se determinó que se cobrará a través de las obras sociales o mutuales. Para aquellos que no cuenten con esas prestaciones y no puedan afrontar los costos, deberán pedir subsidios asignados por la Municipalidad de Pellegrini .

Sofía Gambier Pellegrini (1).jpg Sofía Gambier, intendenta de Pellegrini, en el hospital municipal.

Legisladores de Unión por la Patria critican la ordenanza de la intendenta

El bloque de cuatro concejales de Unión por la Patria (UxP) en el municipio de Pellegrini denunció ante el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires "la inconstitucionalidad" de la ordenanza municipal de la intendenta Sofía Gambier.

Fuentes del oficialismo local señalaron que la medida -incluida en un proyecto impositivo que fijó un tarifario de tasas- fue votada en el Concejo Deliberante, que cuenta con mayoría de Juntos por el Cambio. El hospital gratuito más cercano queda a 55 kilómetros, en la ciudad de Trenque Lauquen.

"Para justificar esto plantearon que hay un gran ajuste, que se viene difícil, que no se va a cobrar más allá de la ordenanza para quien puede demostrar que no lo puede pagar", explicaron desde el bloque peronista a Télam, y advirtieron que "será la directora de Bienestar Social la que determine quién puede ser atendido de forma gratuita y quién no", por lo que calificaron la ordenanza como "ilegal, inconstitucional, y ofrecimos ir a una sesión extraordinaria para que con tiempo consulten con especialistas en la materia, pero lo desestimaron y lo aprobaron".

Hospital Guillermo del Soldato: la lista de costos que estableció el municipio de Pellegrini

Esta semana el Hospital Guillermo del Soldato informó al respecto de un listado de precios por la atención de servicios. La dirección del centro de salud quedó facultada a "establecer los valores de las prácticas no incluidas en el listado":