Bolivia decretó la emergencia social y energética para reactivar la productividad

El presidente de Bolivia Rodrigo Paz decretó este martes la emergencia social y energética en el país, como parte de una decisión inmediata para reactivar la productividad y mitigar la crisis económica. Además, contará con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante financiamiento para las reformas de su programa.

Mediante el decreto, el gobierno boliviano declaró medidas excepcionales, inmediatas y temporales destinadas a reactivar el sector productivo nacional , mitigar los efectos de la crisis energética y restablecer la seguridad de la población "en el complejo entorno económico actual", citó la agencia ANSA.

Desde la gestión de Paz consideran que la situación tuvo un "impacto directo en el costo de la vida y el normal funcionamiento de la economía nacional".

Entre las principales medidas, el decreto autoriza excepcional y temporalmente "la importación, venta y comercialización de combustibles por parte de personas físicas o jurídicas con el fin de garantizar el abastecimiento tanto en zonas urbanas como rurales".

El paquete de ayuda, según un comunicado del banco, incluye financiamiento específico para protección social, inversión privada, infraestructura, apoyo presupuestario y movilización de capital.

"Acogemos con satisfacción el apoyo y la visita del BID a nuestro país. Estamos plenamente convencidos de que la estabilización económica es solo el primer paso; el verdadero desafío radica en construir un modelo de crecimiento sostenible y equitativo que llegue a cada familia boliviana y se traduzca en obras públicas, infraestructura, salud, educación y empleo", declaró el presidente boliviano.

El acuerdo prevé una asignación inicial inmediata de cerca de u$s2.000 millones para programas sociales, estabilización e inversión en el sector privado a través de la división BID Invest, que multiplicará por veinte su cartera en Bolivia.

Bolivia: el vice profundizó sus diferencias con el presidente y anunció un proyecto para frenar sus decretos

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, aseguró este miércoles que enviará a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para frenar los "inconstitucionales" decretos emitidos por el presidente Rodrigo Paz, entre ellos el que eliminó la subvención de los combustibles.

Según confirmó a través de un video en TikTok, este jueves presentará "un proyecto de ley para poner un alto a esos decretos inconstitucionales".

"Pedimos a todos los senadores y diputados del país ponerse la mano al pecho, pensar en el país porque la solución está en la Asamblea", señaló Lara en la red social en la que es muy activo.

Las críticas del vicepresidente se centran principalmente en el decreto 5503, el cual elimina la subvención a los combustibles, una medida que rige hace más de 20 años en Bolivia. Sin embargo, también cuestionó el decreto 5515, que permiten al Presidente ejercer sus atribuciones constitucionales a través de medios tecnológicos de comunicación en caso de estar fuera del país de manera temporal.