Tras nuevo debate en Diputados, avanza proyecto para bajar edad de imputabilidad a 14 años

Se trata del quinto plenario en la Cámara de Diputados, en donde disertaron especialistas y los autores de los distintos proyectos de ley que buscan modificar el actual Régimen Penal Juvenil , establecido por decreto en 1980. La principal diferencia entre todos los bloques, que coinciden en explicitar garantías en las condiciones de vida en los centros cerrados para adolescentes atravesados por una situación penal, tiene que ver con la baja de la edad de punibilidad: la propuesta libertaria propone los 13 años, distintas iniciativas ( PRO, UCR e incluso UP ) coinciden en establecerlo en 14 y un sector mayoritario de Unión por la Patria intentará sostenerlo en los 16 años.

Baja de imputabilidad: la intervención de especialistas en Diputados

El neurólogo Conrado Estol "un adolescente temprano no puede pensar a cinco años, que es un tercio de su vida y puede llegar a ser la mitad de su vida; siempre es a corto plazo". En ese marco, planteó que "hay toda una oportunidad para cambiar la conducta de esos chicos", señalando que "con planes de infancia, de adolescencia y juveniles; a través de la terapia cognitivo-conductual puede cambiar una conducta".

La socióloga Silvia Stulchik recordó que "no se promovieron en los últimos años las reformas de los regímenes que mantuvieron la edad en 16 años, por lo que no se garantizaron los debidos procesos. Se ha descansado en las provincias en donde se privan de libertad a jóvenes menores de 16 años". Posteriormente, citó las cifras del censo 2023 del Unicef, que registró que 4.153 adolescentes estuvieron detenidos en distintos regímenes; de ellos, un 60% son menores de 17 años y de ese subgrupo tan sólo 1,7% son menores de 16 años, por lo que argumentó que no se encuentra justificada en estadísticas la baja de imputabilidad.

Conrado Estol Conrado Estol, neurocientífico. Ignacio Petunchi

Posteriormente, el psiquiatra Andy Blake consideró que "no creo que la respuesta sea por la edad, sino plantear un régimen especial para esta población especial que tiene gran capacidad de aprendizaje". Sin embargo, consideró necesaria "la punición, porque les sirve para organizarse": "el problema del adolescente es el reconocimiento de los límites".

La último especialista fue la abogada Marcela Angulo, quien señaló que los proyectos de baja de imputabilidad violan el principio de no regresividad. Asimismo, contemplando que las penas máximas estipuladas son de 20 años, afirmó que "al superar el tiempo de vida de los imputados resulta arbitraria y desproporcionada" y criticó que "la previsión de una mirada de seguridad sin límite de extensión temporal".