Oficializan la designación de Guillermo Arancibia al frente de la ANSES tras la salida de Fernando Bearzi

La medida fue oficializada por decreto y forma parte de una reconfiguración interna en el área social, en medio de cambios en la gestión.

El Gobierno oficializó la designación de Guillermo Arancibia como nuevo titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), tras aceptar la renuncia de Fernando Omar Bearzi. La medida quedó establecida en el Decreto 162/2026 , publicado en el Boletín Oficial .

Según se detalla en la normativa, la salida de Bearzi se hizo efectiva el 17 de marzo , mientras que el nombramiento de Arancibia rige desde el día siguiente. El decreto lleva la firma del presidente Javier Milei y de la ministra de Capital Humano , Sandra Pettovello.

En el mismo texto, el Ejecutivo agradeció los servicios prestados por Bearzi durante su gestión , al tiempo que formalizó la designación del nuevo funcionario al frente del organismo previsional.

La Anses funciona como un ente descentralizado bajo la órbita de la Subsecretaría de Seguridad Social , dependiente de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Con este movimiento, Arancibia pasa a conducir uno de los organismos centrales de la política social del Gobierno .

De acuerdo con fuentes oficiales, el nuevo titular ya integraba el área desde hace años y había tenido responsabilidades en el sector de Prestaciones hasta septiembre de 2025. Sin embargo, había sido desplazado de la mesa de decisiones durante la gestión de Bearzi, dirigente cercano al ministro de Economía, Luis Caputo.

Con esta designación, Arancibia se convierte en el cuarto titular de la Anses en la gestión Milei, luego de los pasos de Osvaldo Giordano, Mariano de los Heros y el propio Bearzi.

Contexto político y reordenamiento interno

La salida del ahora exfuncionario venía analizándose desde hacía semanas y terminó de concretarse en las últimas horas. Según fuentes oficiales, la decisión se tomó “de común acuerdo” con Pettovello, en el marco de una estrategia para avanzar con “una modernización en la Anses”.

El recambio se produjo en paralelo con la decisión del Ministerio de Capital Humano de dar de baja el plan Volver al Trabajo, que alcanzaba a unos 900.000 beneficiarios con ingresos mensuales de $78.000.

Además, la salida de Bearzi se inscribe en un escenario más amplio: es la dimisión número 239 desde el inicio del gobierno de Milei, según registros del politólogo Pablo Salinas.

El movimiento también se da en medio de tensiones internas dentro de la administración libertaria, con diferencias entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo, que se profundizaron durante marzo.