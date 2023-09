Omar Parisi: "Cornejo y De Marchi quieren ser gobernadores para mostrarle al otro quién es el dueño de la pelota"

El domingo 24 de septiembre, 1.492.379 mendocinos están habilitados para elegir un nuevo gobernador en un escenario novedoso. La fractura del oficialismo de Cambia Mendoza promovió que el foco de disputa electoral se concentre entre el radical y ex mandatario Alfredo Cornejo y el ex titular del PRO local Omar De Marchi . Sin embargo, el peronismo quiere consolidarse como una alternativa.

Omar Parisi (O.P.): Nosotros venimos llevando una campaña con una línea concreta que tiene que ver con caminar la provincia cinco veces, escuchar las inquietudes y juntarnos con nuestros equipos para buscar soluciones. Ese esquema generó que tengamos una propuesta seria que podemos llevar adelante.

Incluso hay otros dos candidatos que han copiado algunas de las propuestas, como es el caso del Plan de Vivienda, que tiene que ver con empezar a tener una política de viviendas en Mendoza que hasta ahora no existe y que genere un movimiento económico y laboral. Tenemos una gran propuesta de trabajo en ganadería, en explotación de petróleo, de inversiones en energía y de mejoramiento de salarios públicos y privados, que es algo que hace falta.

Para el comercio, ya anunciamos el Ahora 12 mendocino, que va a permitir tener una reactivación que necesitamos porque Mendoza es una provincia que está parada, no tiene inversión ni generación de puestos de trabajo. Por eso no funcionan de forma óptima los servicios estatales, como la salud, la educación, la seguridad, la Justicia y la obra pública.

Omar Parisi Mendoza Omar Parisi, candidato del peronismo en Mendoza.

P.: Mencionó el Plan de Viviendas, que tiene que ver con su trayectoria en el IPV, pero además es enólogo y tiene experiencia en el sector frutícola privado, que junto a la industria del vino son pilares productivos de la provincia. ¿Qué medidas apunta para ambos sectores?

O.P.: Hay que recuperar todo lo que se pueda, ya que son industrias que prácticamente conforman el ADN de Mendoza. Hay que acompañarlas con el turismo, porque se abre una gran oportunidad. Hay que ayudar al sector privado acompañando con el Estado tanto en el tema burocrático como en la reducción de tasas y cargas tributarias.

P.: ¿Cuál es la agenda propia del peronismo mendocina? ¿Se pudo consensuar una agenda con los otros tres candidatos que quedaron fuera de las PASO?

O.P.: Tenemos una agenda conversada y trabajada, pero que sigue en construcción. El tema de viviendas, por ejemplo, se habló con el Gobierno nacional. Estamos acompañando iniciativas de Sergio Massa, como la recuperación del salario de los municipales, que está por debajo de lo que cobra un plan social. Nosotros planteamos políticas de Estado mendocinas que cuenten con el acompañamiento de un gobierno nacional.

P.: Salario e industria serían parte de la agenda, entonces.

O.P.: Sí, necesitamos poner en marcha la industria mendocina para generar puestos de trabajo y sobre eso queremos mejorar la prestación de los servicios básicos.

P.: Mencionó a Sergio Massa, ¿cuál es su opinión sobre las perspectivas de Unión por la Patria para el 22 de octubre?

O.P.: Estamos convencidos de que vamos a entrar a un balotaje y, si estamos en balotaje, vamos a ganar las elecciones sin dudas. El pueblo no se suicida con ningún aventurero. Como acompañamos nosotros, seguramente va a acompañar el pueblo argentino a alguien que se ha hecho cargo en una situación muy grave y que puso el pecho y la cabeza para sacar adelante el país.

P.: A comienzo de septiembre el peronismo logró retener seis de los siete municipios que se votaron. ¿Cómo se interpretan esas elecciones municipales en el mismo mes que hay votación provincial?

O.P.: Afecta en cierta parte porque los intendentes demostraron que han tenido una muy buena tarea en lo que es el trabajo municipal. Se ha ganado con más del 50% en todos los lugares, lo cual indica que aún en condiciones muy complicadas a nivel nacional y provincial se revalida la gestión peronista y que esa confianza se puede trasladar a escala provincial.

P.: En Luján de Cuyo, un municipio importante del que fue intendente, ¿cuál es la aspiración?

O.P.: La aspiración es hacer la mejor elección posible porque tanto Luján de Cuyo como Godoy Cruz son las madres de todas las batallas de los candidatos: se ha puesto más dinero y movilización. Es difícil, no imposible, pero esperamos tener el acompañamiento de la gente.

Omar Parisi Mendoza Omar Parisi, candidato del peronismo en Mendoza.

Elecciones 2023 en Mendoza

P.: El peronismo quedó en tercer lugar, ¿cómo se construyen como oposición para diferenciarse de Omar De Marchi?

O.P.: Fuimos y somos la única oposición seria al gobierno provincial en Mendoza. El oficialismo se partió en dos pero siguen siendo dos oficialismos, son distintas caras de la misma moneda. El actual candidato a gobernador del oficialismo colocó a un gobernador que no trabaja en la provincia. Esa decisión la tomaron con Omar De Marchi y por eso la provincia no ha funcionado.

En ese esquema nosotros seguiremos siendo oposición con perspectivas de ser gobierno y de cambiar el destino de la provincia. Pero la gente se da cuenta de que quienes condujeron y lideraron Mendoza hasta ahora fueron tanto Cornejo como De Marchi, que están en una disputa de poder: no quieren ser gobernadores para transformar la provincia, quieren ser gobernadores para mostrarle al otro quién es el dueño de la pelota.

P.: A su vez hay cercanía de dirigentes del peronismo a De Marchi.

O.P.: De Marchi lo que ha tratado de hacer es juntar lo que sea de cualquier lado para tener un frente electoral que termina tomando de todo: tiene mineros y antiminería, docentes que apoyan el ítem Aula y otros que no lo quieren, peronistas que están enojados con la conducción porque no tenían espacio después de una interna que ganamos nosotros. De Marchi ha construido un book de fotos, no ha construido un programa de gobierno. Ha hecho un Frankenstein muy mal cosido que no va a poder hacer caminar. Es muy difícil cuando hay una dispersión ideológica de estas características poder aunar esfuerzos y trabajo. No va a poder cumplir con las promesas que ha hecho, así que representa el anuncio de un fracaso.

P.: El Partido Justicialista gobernó en la provincia hasta el 2015 y ahora se encuentra electoralmente en un lugar incómodo, ¿cómo se reconstruye la confianza con el electorado?

O.P.: Se reconstruye con trabajo, con propuestas y proyectos. Tanto Lucas Ilardo como yo somos buenas personas y trabajadoras, con la diferencia de que él es muy joven y yo tengo un diferencial absoluto con los otros candidatos porque he tenido experiencia pública y 18 años en el sector privado. Eso me da una diferencia abismal con los que viven hace 40 años de la teta del Estado. Yo he demostrado que puedo llevar, tanto en el sector público como privado, gestiones que han sido exitosas.